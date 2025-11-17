La jornada del sábado se conmovió con tres episodios muy brutales. Barrio Ludueña, Triángulo Moderno y Villa La Lata los escenarios de horror. En dos de los tres hechos fueron detenidos los presuntos responsables

Una noche de mucha violencia se dio este sábado en la ciudad de Rosario con tres crímenes, que enlutan a la comunidad. Uno de ellos era un menor de edad en Villa La Lata, otro mayor en barrio Triángulo Moderno y un asesinato en Ludueña, que tuvo como aditamento un tiroteo con la policía. En dos de los tres hechos fueron arrestados los presuntos responsables.

Este sábado por la tarde, fue asesinado un joven de 17 años en Villa La Lata, alcanzado por varios disparos de arma de fuego. En principio, los agresores habrían sido dos personas que transitaban en moto en la zona de Gaboto al 1500.

El menor fue identificado como Micaias Ch., quien llegó sin vida al Hospital Italiano de Rosario, luego de que lo trasladaran los vecinos del barrio.

La víctima tenía heridas de bala en el tórax, muslo y abdomen. Tras una primera inspección ocular, la policía detectó siete vainas servidas.

En principio, había cámaras en la zona que podrían haber observado el tránsito de los agresores, previo y posteriormente al suceso.

Homicidio y tiroteo con gendarmes

En barrio Ludueña, cerca de las 20.30 de este sábado, se produjo un hecho de suma violencia. Dos personas que se movían en moto dispararon contra una vivienda ubicada en Solis al 400 bis. En el ataque, hirieron de muerte a una persona.

Luego del ataque, los agresores notaron la presencia de oficiales de Gendarmería y se trenzaron en una balacera con ellos. Allí comenzaron una huida por Solís hacia el sur y se inició una persecución con oficiales de la policía de la provincia, en la que también hubo intercambio de disparos.

Los dos delincuentes fueron aprehendidos en Larrea y Rioja. Los oficiales resultaron ilesos tras el episodio. La víctima del ataque inicial fue identificada como Darío V. de 49 años.

Asesinato en barrio Triángulo Moderno

Otro crimen ocurrió en barrio Triángulo Moderno, en la zona suroeste de la ciudad. Cerca de las 21, un hombre recibió una puñalada en el torso y se desvaneció, tras un episodio del que todavía se tienen pocos datos.

Según las primeras aproximaciones de la investigación, los responsables serían tres hombres que se trasladaban a bordo de una Eco Sport. Tras un relevamiento por la zona, la policía logró detener a los presuntos agresores.