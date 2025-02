Migue Granados cruzó a Ángel de Brito luego de que informara que Olga continúa intentando sumar gente que ya trabaja en algunos programas de streaming. Esto se debe a que el canal ya fue criticado por llevarse a varios conductores que trabajaban en Luzu, como fue el caso de Nacho Elizalde y Marti Benza.

Según dio a conocer el periodista en su cuenta de X (ex Twitter), "los de Olga siguen llamando figuras de otros streamings. Después fingen códigos y buena onda".

Si bien no reveló los nombres de quienes recibieron la propuesta, el mismo humorista fue el que le respondió al conductor de LAM (América) contando que se contactó con una integrante de Bondi Live: "Ángel querido si te referís a Dalma, vino porque le pedimos permiso para hacer algo con el universo Maradona".

Puede interesarte

Frente a este comentario, de Brito optó por no contestarle pero citó un tweet de un seguidor que decía: "Migue Granados y los Cella tienen todo menos códigos y buen onda", a lo que adhirió: "Evidentemente".



Migue Granados se hartó de la polémica que se inició con Luzu TV

Luego de que se rumoreara que Olga pagaba mejores sueldos que Nico Occhiato y salió a defenderse lanzando algunos palitos.

Tras confirmarse que Nacho Elizalde y el equipo completo de Tarde de Tertulia se pasaron a la competencia para hacer streaming el año que viene, se generó un debate en la red sobre que estos pases se hicieron debido a la suma de dinero que se les ofreció.

Puede interesarte

Es por eso que debido a la lluvia de criticas que le llegaron a Olga desde los fanáticos de Luzu, el humorista decidió exponer la razón por la cual los contratos que ofrecen contienen cifras mayores: "A mí lo único que me molesta es que me digan '¿de dónde sacan la plata para ofrecer el cuádruple?'. Vos podés venir acá arriba y vas a ver que hay 93 marcas que pautaron y toda la gente de comercial sabe cuánto factura el otro canal. Yo no estoy hablando de otro, estoy hablando de nosotros. Nos entra un montón porque esto se sostiene con las marcas".

"¿Cómo hacen para pagar el cuádruple? Quedándonos con un cuádruple menos", concluyó expresando que prefiere pagarle mejor a los conductores que contratan en vez de quedarse aquellos que mueven la batuta con un porcentaje mayor. De esta manera, también, dio a entender que el otro canal tomaría decisiones contrarias.