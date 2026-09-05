Un insólito robo ocurrido este viernes en un comercio de la comarca petrolera quedó registrado por las cámaras de seguridad. De acuerdo a la información recolectada por LM Neuquén, el joven ingresó al local de variedades, permaneció unos segundos simulando ser un cliente y, de un momento a otro, tomó una PlayStation 5 y escapó corriendo.

El episodio ocurrió alrededor de las 11 en la localidad de Rincón de los Sauces. Las imágenes muestran cómo el sospechoso recorrió brevemente el lugar antes de apoderarse de la consola y emprender la fuga.

Ante esta situación, los dueños del local decidieron difundir el registro para dar a conocer lo sucedido. Sin embargo, la historia no terminó allí.

😲 Un insólito robo ocurrido este viernes en un comercio de #RincónDeLosSauces quedó registrado por las cámaras de seguridad.



🚨 El joven ingresó al local, permaneció unos segundos, tomó una PlayStation 5 y escapó corriendo.



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Horas después, se difundió otro video en el que se mostraba cómo continuó el caso del robo.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa a un joven vestido de negro, encapuchado y con una gorra naranja ingresar al comercio. Durante algunos instantes permanece dentro del local y observa los productos exhibidos, sin despertar sospechas.

Todo cambia en cuestión de segundos. El joven se acerca hasta el sector donde se encontraba la caja de una PlayStation 5, la toma rápidamente y sale corriendo del comercio.

La maniobra sorprendió a las dos mujeres que se encontraban detrás del mostrador, quienes inmediatamente reaccionaron y salieron corriendo detrás del sospechoso para intentar alcanzarlo.

La secuencia completa duró apenas unos segundos y quedó registrada por el sistema de videovigilancia del comercio.

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Horas después del robo, la propia dueña del comercio aseguró que había logrado alcanzar al joven señalado como autor del delito luego de perseguirlo.

La comerciante difundió las imágenes en las redes sociales y pidió colaboración para viralizar lo ocurrido. “Por favor ayuden a compartir a este hdp, me entró a robar al local a plena luz del día”, escribió.

En el video la víctima asegura "trabjo todo el put.. día" y agrega "vas a quedar escrachado". Acto seguido, golpea al ladrón y exclama: "gente lacra como vos... salí a laburar la conc.. de tu madre..".

Posteriormente se difundió una tercera grabación en la que se observa la llegada de efectivos de la Policía, quienes intervinieron para controlar la situación y avanzar con las actuaciones correspondientes.

Qué pasó con el joven ladrón

Hasta el momento no trascendieron mayores precisiones oficiales respecto de la situación del joven identificado como presunto autor del robo, ni qué medidas se adoptaron posteriormente en su contra.