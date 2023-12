Flavio Mendoza está protagonizando el espectáculo Una Navidad Mágica con el Circo Del Ánima en Córdoba capital. Este viernes 8 de diciembre, el artista y productor lanzó en sus redes sociales y en Youtube un especial video de un tema navideño que grabó su hijo Dionisio.

El coreógrafo aseguró: “Lloré mucho cuando lo escuché grabar la canción. La grabó en 15 minutos y lo editamos en media hora. Yo estuve llorando, llorando, llorando, cómo se nota que estoy viejo. Él se sube al escenario y canta como si nada frente a la gente”. Además, en tono irónico señaló: “Ahora soy el papá de Dionisio Mendoza, ya no existo”.

Flavio explicó que esta no es la primera canción que graba, sino que ya lo había hecho en Halloween: “No es que le vi dotes de cantante, pero él siempre se aprende los temas de mis shows. A él siempre le gustó el terror y siempre quiere ver una película de terror, yo ya estoy cansada de verla, no quiero verla más. Él me decía: ‘Dale papá, vení a sentarte conmigo que a mí me asusta pero me gusta, me da miedo, pero la quiero ver’. De esa frase nació el primer tema que cantó Dio para Halloween el año pasado”.

Puede interesarte

“El tema de Navidad se lo aprendió de memoria, le dije si lo quería grabar y me dijo que sí. Después empezó a cantarlo en Córdoba en el show y al otro día grabamos el video. Fue todo muy rápido, muy espontáneo porque no lo obligo a nada, es un niño. Así salió, me parece que es bueno que tengamos un tema nacional, si bien es con una letra americana, pero acá siempre te pasan el tema de Mariah Carey. Yo lo quise hacer en castellano para que se entienda, si hay un nene que lo entienda”, explicó Mendoza.

La repercusión del video del tema navideño fue tal que Flavio ya recibió una propuesta de que Dionisio grabe un disco con villancicos. “Son cosas que van surgiendo y me gustan porque son para su edad. No es para que trabaje, sino para que se divierta y haga cosas lindas, para que cuando sea grande lo recuerde y siga con este camino si quiere o no. Nada es forzado, sino con amor”.

En diciembre, Mendoza está encabezando con mucho éxito Una Navidad Mágica con el Circo del Ánima. De esta manera, el artista, creador y director de grandes éxitos como Stravaganza, Mahatma, Siddharta, Taboo, entre otros, suma un nuevo desafío a su carrera, ya que, trae un show increíble para disfrutar en familia que combina arte, despliegue y tecnología al servicio del entretenimiento. El objetivo principal es promover los valores de la Navidad: amor, paz y unión para lo cual el productor tiene preparada una puesta en escena de nivel internacional, con escenario giratorio, cantantes en vivo, acróbatas, música y mucha magia.

Puede interesarte

“Es un espectáculo increíble con un mensaje muy hermoso. El circo tiene que ver con mi familia, es un homenaje a mis viejos y a mis abuelos que fueron los grandes pioneros del circo en Argentina, entonces tiene una cosa muy sentimental y cultural a la vez”, explicó Flavio.

El espectáculo se puede disfrutar en la carpa instalada en Av. Colón 4800, con funciones los miércoles a viernes, a las 20 horas. Los sábados hay dos funciones, a las 19 y 21:30 horas. Los domingos se presentan dos funciones, a las 18 y a las 20:30. Las entradas se pueden comprar a través de www.circoanima.com.ar y de manera presencial en la boletería ubicada en Avenida Colón 4800, de martes a domingo de 10 a 12 horas y 14 a 20 horas.