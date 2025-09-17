Tras las repercusiones por sus polémicos dichos en “Red Flag” (La Casa), Agustín Franzoni salió a pedir unas públicas disculpas a su ex pareja Flor Jazmín Peña, por insinuar que aún tiene guardadas fotos y videos íntimos de ella porque “capaz salgan una fortuna”.

¿Como puede ser que Agustin Franzoni siga teniendo trabajo?



Confesó que GUARDA VIDEOS de su EX (Flor Jazmin Peña) porque SABE que en un futuro puede valer mucha 💸💸💸



Pasó del papel de victima al papel de abusador extorsionador

pic.twitter.com/n0n828B1Im — Yanina Latorre - Fan (@YaninaLatorreTV) September 16, 2025

El streamer utilizó su espacio para hacer referencia a la reciente “cancelación” que sufrió: “Respecto a lo que sucedió ayer, nada. Subieron un clip fuera de contexto. Quería aclarar que fue un chiste, que no tengo ningún flash drive con videos de mis exs ni nada”.

Franzoni reconoció que estuvo mal haber bromeado con algo tan grave y buscó justificarse con el clima del programa: “Creo que, de hecho, nadie comentó nada y pasó porque se entendió que fue en chiste. Obviamente, no avalo ese tipo de chiste. Sé que no es un tema para hacer chistes y no estoy de acuerdo, pero son cosas que pueden suceder estando al aire hablando”.

Agustín Franzoni, después de decir que tenía videos íntimos que podría vender de Flor Jazmín Peña, justificándose y victimizándose, dijo: "Me sacaron de contexto, las redes sociales son así. Fue un chiste, una broma. No tengo ningún video".



Que tipo más 💩 pic.twitter.com/bucdTYWmZu — bad girl (@xcjlsj) September 16, 2025

Además, defendió a quienes comparten el programa con él, ya que también recibieron fuertes críticas de parte de las redes sociales: “Quería hablar con mis compañeros que también los criticaron porque no me frenaron, pero creo que ellos saben que yo no soy así y sería incapaz de hacer algo de eso”.

Puede interesarte

La palabra de Flor Jazmín

Flor Jazmín se mostró compungida luego de que Agustín Franzoni, su expareja, confesara que guarda videos íntimos de ella: "Estoy en shock. Cruzó una línea y me siento muy vulnerada. Me angustia la situación".