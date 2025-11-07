Florencia Peña despertó las alertas de sus seguidores al publicar un extraño carrete de imágenes, bajo el texto “ACABAMOS DE HACKEAR A FLORENCIA PEÑA”. Sin embargo, se trata de un posteo armado por sus amigos, en modo de celebración por el cumpleaños número 51 de la actriz.

Con imágenes comprometedoras de ella en diferentes situaciones, los amigos advirtieron que esa es “La verdadera Florencia. La que ni ella misma se animaría a mostrar".

En la misma línea, le dedicaron una sentida dedicatoria a Peña, celebrando su edad: “Hoy este PEDAZO DE MOSTRA está cumpliendo 51 años y 54 tatuajes y como está bien lejos ( ✈️🇩🇴) su equipo personal se tomó el ATREVIMIENTO de dedicarle un posteo SIN SU PERMISO, para cagarnos de risa CON Y DE ELLA”.

“Como la señora no sabe ni siquiera subir una foto a Instagram sin nuestra ayuda o la de alguno de sus hijos (seguramente no sepa ni borrar este posteo, ABUEEEELAAAA 👵) nos tomamos la libertad (💜💜💜) de subir aquellas cosas que JAMÁS APROBARÍA 🦁😝”, advirtieron.

Casi como un homenaje en vida, sus amigos la describieron en simples palabras: "Ustedes verán fotos y videos sin retoque ni filtros, sin censura ni chequeo previo. Porque ella también es un poco así, ya la conocen: SIN FILTROS. IMPULSIVA, MANDADA Y DESBOCADA. Una mooojer autosuficiente (deeeensa, pesadaaa, celosa de sus amigos y hasta de su equipo de trabajo 😎… que también son sus amigos). Divertida como la ven pero INTENNNNSA, tan actriz dramática que duele".