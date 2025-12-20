La tercera edición de Párense de Manos, el evento de boxeo organizado por Luquitas Rodríguez, se lleva a cabo este sábado 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, con una impactante cartelera de peleas; y este viernes fue el turno de los pesajes, con un impactante cara a cara entre Mica Viciconte y Flor Vigna, históricas rivales mediáticas.

La cantante ya había participado de la velada boxística en su segunda edición, donde mostró una impresionante performance y noqueó a la colombiana Manuela QM en el segundo round.

Esta vez, a Flor le toca enfrentarse nada menos que a Mica, histórica rival desde las épocas del programa Combate. Las chicas pasaron este viernes por las balanzas y acusaron pesos casi similares, 62 kilos y medio cada una.

Por su puesto, no faltó algún cruce de miradas y gestos picantes, aunque luego terminaron a pura risa.

Así fue el pesaje de Mica Viciconte y Flor Vigna en la previa de Párense de Manos III. https://t.co/FsZgfbsayd pic.twitter.com/2ue7ljTpqj — MDZ Online (@mdzol) December 19, 2025

A qué hora y cómo ver en vivo Párense de Manos 3

En lo que resulta toda una novedad, el megaevento será transmitida en vivo tanto por el canal de Kick del conductor como por Telefe, una combinación que refleja el crecimiento del formato y su llegada a audiencias masivas fuera del ecosistema digital.

La jornada comenzará temprano. Las puertas del estadio se abrirán a las 16, mientras que la transmisión en vivo arrancará a las 16.30 con un DJ set a cargo de Vica Bah.

A las 17 será el turno de la alfombra roja, con entrevistas y la llegada de los protagonistas e invitados, y a las 17.45 se dará inicio formal al evento con la presentación de los conductores.

Para quienes quieran seguir el evento por televisión, Telefe lo transmitirá en vivo a través de sus señales habituales: Canal 10 en Cablevisión y Telecentro, y Canal 123 en DirecTV, con sus respectivas opciones en HD.

En qué canal está Telefe según el servicio de cable:

Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD)

Canal 10 en Telecentro (Digital)

Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD

A través de medios digitales, también se puede ver por Flow, Telecentro Play o DGO. En paralelo, la transmisión online por Kick permitirá acceder a cámaras exclusivas y al estilo más descontracturado que caracteriza a Luquita Rodríguez y su equipo.

Cartelera completa de Párense de Manos 3

17:00 – ALFOMBRA ROJA

17:40 – VIDEO OPENING

17:45 – INICIO DEL EVENTO

18:00 – MONZÓN vs. BONAVENA

18:30 – VIGNA vs. VICICONTE

19:00 – SHOW UN POCO DE RUIDO

19:20 – PÉREZ vs. JOVE

19:50 – DAIRI vs. ESPE

20:15 – SHOW LIT KILLAH

20:30 – GABINO vs. BANKS

21:00 – COTY vs. CARITO

21:30 – SHOW DE TUSSIWARRIORS

21:50 – MERNUEL vs. COSMIC KID

22:20 – GREGO vs. GONCHO

22:50 – SHOW DE GASPAR BENEGAS

23:10 – PERXITAA vs. COCKER

23:40 – VIDEO HOMENAJE (HIMNO ARGENTINO)

23:50 – PEPI vs. MARAVILLA

00:30 – GERO vs. MAZZA