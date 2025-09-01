El conductor manejaba con 1,48 gramos de alcohol por litro de sangre. Su acompañante tuvo que ser asistida por el SAME, pero está fuera de peligro.

Un hombre alcoholizado perdió el control de su auto, se desvió del carril por el que conducía y terminó chocó contra los bolardos de una parada de colectivos en el barrio porteño de Flores.

El violento episodio ocurrió durante la madrugada de este lunes en el cruce de la avenida Rivadavia y Pedernera. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona.

Hasta el momento se logró establecer que personal de la Comisaría Vecinal 7 C de la Policía de la Ciudad se desplazó hasta el lugar tras un llamado al 911. Allí, los efectivos encontraron a un Chevrolet Prisma destrozado luego de haber arrancado varios bolardos y terminar en el sector peatonal de la parada de Metrobús.

Según precisaron los oficiales, el auto circulaba con una pareja a bordo: el conductor, un hombre de 39 años, y su acompañante, una mujer de 32, que debió ser asistida por personal del SAME por un golpe, pero que está fuera de peligro.

Enseguida en el lugar comenzaron las tareas de investigación y la Unidad de Flagrancia Oeste, a cargo del fiscal Diego Basavilbaso, ordenó que se le realice un test de alcoholemia al conductor.

De esta manera, personal de Ingeniería Vial de la Policía de la Ciudad llevó adelante el pedido y determinó que el hombre manejaba con 1,48 gramos de alcohol por litro de sangre, casi el triple de lo permitido para un particular, que es de 0,50 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante esta situación, la fiscalía decidió labrarle una contravención al acusado por conducir alcoholizado. También le retuvieron el vehículo y el registro de conducir.

Una situación similar ocurrió este domingo en el barrio porteño de Balvanera: un auto y un colectivo chocaron y a causa del brutal impacto al menos cinco personas sufrieron heridas y debieron ser trasladadas a los hospitales cercanos.

El accidente ocurrió durante la mañana en el cruce de Córdoba y Junín, en la zona de la Facultad de Medicina.

La unidad de la línea 60 impactó contra un Volkswagen Gol blanco en la esquina y a causa de ello el auto quedó sobre Junín, en medio de la calle, mientras que el colectivo terminó unos metros más adelante, casi a mitad de cuadra, luego de impactar contra un contenedor de basura y dos autos estacionados.

Si bien aún no se determinaron las causas del accidente, la principal hipótesis indica que el Gol cruzó el semáforo en rojo. A esa situación se le suma que la calle estaba mojada por la lluvia que comenzó a caer desde temprano y que afectó a la Ciudad de Buenos Aires durante todo el día.

Por el impacto, cinco personas sufrieron heridas: dos acompañantes que iban en el auto, menores de edad, y otras tres que viajaban en el colectivo, entre ellos dos adultos y un menor. Todos debieron ser trasladados por ambulancias del SAME a los hospitales Fernández y Ramos Mejía.