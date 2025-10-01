Fran Drescher tuvo el cumpleaños perfecto: bajo el sol radiante de Los Ángeles, rodeada de amigos y bañada en un infinito cariño, la icónica actriz y creadora de The Nanny (conocida como La Niñera) celebró sus 68 años con un hito extraordinario: el estreno de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Drescher, quien hasta hace poco presidió el sindicato de entretenimiento más grande del mundo (SAG-AFTRA), recibió este reconocimiento con visible felicidad y gratitud.

⭐️ LA NIÑERA junto a las hijas del Sr. Sheffield: FRAN DRESCHER recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en compañía de Nicholle Tom y Madeline Zima. 🫶pic.twitter.com/9r6lenHuij — Cinergia (@cinergiaonline) October 1, 2025

📹⭐ Fran Drescher, la niñera televisiva y sindicalista, recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood: “Siento que he tenido impacto como mujer cómica” https://t.co/7ylxINRBTv pic.twitter.com/nBJTysz0da — EL PAÍS (@el_pais) September 30, 2025

“Siempre es bueno que te den las gracias y reconozcan tus contribuciones”, explicó. Reflexionando sobre el impacto de su trabajo, especialmente con La Niñera (emitida de 1993 a 1999), añadió: “Siento que he tenido un impacto como mujer cómica que ha escrito y producido su propia serie de televisión en una época en la que no se hacía tanto como ahora.” Subrayó, además, el legado de su influencia: “He trabajado en programas posteriores que estaban dirigidos por una estrella femenina, que me ha dicho: ‘Si no fuese por ti, no estaría aquí’. Y eso, para mí, lo puso todo en perspectiva.”

Además, aseguraba que el trabajo hecho en el sindicato de actores es “su gran legado”. “Me encanta hacer reír a la gente. Me encanta esta industria. Me encanta que sea una plataforma para hacer cosas por un bien común mayor. Así que el hecho de recibir este reconocimiento, en esta etapa de mi vida, es hermoso. Porque he emprendido este viaje y es maravilloso que llegue ahora, después de todo, porque ha sido un año y medio difícil: durante mi presidencia, tras salir del covid, fuimos a huelga, luego falleció mi padre, y perdí mi casa en los incendios de Palisades”, reconocía sobre su hogar, arrasado por el fuego el pasado enero.

Así que realmente ha sido tumultuoso”, reflexiona. “Pero hay que mantener la cabeza fuera del agua, estar agradecida, agarrar la oportunidad cuando las cosas te deprimen. Siento que ahora que ha acabado mi presidencia puedo centrarme más en mí, y creo que esto marca el principio de un nuevo capítulo para Fran Drescher”, afirmaba, con una inmensa sonrisa.