Franco Colapinto está de festejo. No solo por el momento soñado que tiene en la Fórmula 1 donde acaba de conseguir su mejor resultado en la máxima categoría del automovilismo, sino porque este 27 de mayo el piloto oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires, cumple tan solo 23 años.

En un contexto festivo con la escudería Alpine debido a los resultados que le está dando el monoplaza que utiliza, Colapinto celebra un nuevo natalicio en las redes sociales con mensajes especiales que recibió de distintas figuras e incluso de la F1 que hizo publicaciones en las redes.

Los mensajes para Colapinto: la Fórmula 1, uno de los primeros en saludar

"Franco es el cumpleañero recién salido de su mejor Grand Prix. Mucho que celebrar - te deseo un día maravilloso, Franco Colapinto", escribió en sus redes sociales la cuenta oficial de la F1, mientras que en otro posteo le preguntó cuáles son los tres deseos que pediría.



Alpine, Williams y su exdirector, también saludaron a Franco

La escudería francesa también dedicó un espacio en su cuenta de Instagram para dejarle un particular mensaje al piloto, saludándolo por su cumpleaños. En ese mismo posteo, su exdirector en la escudería Williams, James Wolves, con quien mantiene una gran relación, escribió: "¡Que tengas un feliz cumpleaños, Franco!".

En esa sintonía, la escudería británica aprovechó el posteo de su par para saludarlo: "¡Feliz cumpleaños Franco!".



El tierno posteo de su novia Maia Reficco

A través de su cuenta personal de Instagram, Maia Reficco compartió una historia junto a varias imágenes disfrutando juntos. En el mismo, escribió: "Que lo cumplas feliz".

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una grandísima actuación para finalizar sexto en el Gran Premio de Canadá y así conseguir su mejor resultado en la Fórmula 1.

El triunfo quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien se afianza como líder del campeonato, mientras que el podio lo completaron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

Si bien había terminado décimo en la clasificación de este sábado, Colapinto inició la carrera en el noveno lugar ya que luego de la vuelta de formación el Racing Bulls del británico Arvid Lindblad sufrió problemas y tuvo que abandonar.

Solo un par de vueltas después, el argentino escaló al séptimo puesto porque McLaren se equivocó en la estrategia al mandar a sus pilotos, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, con neumáticos de lluvia, por lo que rápidamente tuvieron que dar marcha atrás en esta decisión y llamarlos a boxes.

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Más adelante, Colapinto subió una posición más, hasta el sexto lugar, debido a que el británico George Russell, quien lideraba y mantenía una tremenda batalla con Antonelli, debió abandonar por problemas en su Mercedes.

De esta manera, el pilarense finalizó en el sexto lugar para sumar ocho puntos en el campeonato y así redondear su mejor carrera desde que está en la Fórmula 1.

En lo que respecta a las primeras posiciones, Antonelli se vio beneficiado por el abandono de Russell y cosechó su cuarta victoria consecutiva, luego de las conseguidas en China, Japón y Miami.

Gracias a este resultado, el italiano de solo 19 años llegó a los 131 puntos y ahora le saca 43 unidades a su escolta, que es Russell, para afianzarse como el gran candidato al título. La próxima fecha en el campeonato de Fórmula 1 será dentro de dos semanas, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Mónaco.

"Estoy feliz de haberles dado este resultado (a los argentinos), después del road show, después de conocer a Leo (Messi)", afirmó Colapinto.

En declaraciones a la prensa tras la carrera, el pilarense dijo que fue una carrera "aburrida", al hacer referencia a la amplia diferencia que logró sobre Liam Lawson que se ubicó en la séptima posición.

Dijo, además, que tuvo un "error" al regresar a la pista tras el cambio de neumáticos y se pegó a la pared. "Tengo confianza. Esos cambios que hicieron en la fábrica ayudaron mucho", resaltó Colapinto, y agregó: "Estoy muy feliz, contentos por los puntos para el equipo". Colapinto sumó ocho puntos para Alpine, mientras que su compañero de equipo, Piere Gasly, quedó octavo y sacó cuatro puntos.