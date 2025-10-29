Sabrina Cortez encendió las redes con un video que rápidamente generó todo tipo de comentarios y especulaciones sobre una posible noticia: que la influencer estaría en la dulce espera.

Sabrina Cortez volvió a captar la atención de sus seguidores con un reciente video frente al espejo, donde muestra su estilo relajado y sonriente, dejando entrever una figura más curvilínea.

La publicación generó rápidamente comentarios y especulaciones, en especial por la forma en que la influencer acaricia su pancita, lo que muchos interpretaron como una posible señal de embarazo, sumado a los recientes rumores sobre su vida amorosa.

La influencer no hizo ningún comentario al respecto, ni acompañó el video con texto que aclarara la situación. Esto dejó a sus seguidores aún más intrigados, generando especulaciones sobre si se trataba de una simple broma, como las que ya había hecho en el pasado, o, por el contrario, de una posible confirmación de que está esperando su primer hijo.

Qué había dicho Sabrina Cortez sobre un posible embarazo

Sabrina Cortez ya había hecho un chiste con una publicación similar tocando su panza cuando se separó en septiembre de 2024 de Alan Simone, exparticipante de Gran Hermano.

“Se viene una mini Sabri y estoy muy feliz por compartirlo con ustedes”, había escrito en el pie de foto en el que se la observa, como en el reciente video, mostrando su panza. Aunque más tarde, develó el misterio con un pícaro mensaje que hacía alusión a su situación sentimental: “Parece que era solo una ilusión, como mis romances”.

El posteo se dio en un contexto donde se comentaba que ella había iniciado una relación con Juan “Juanchi” Pablo, exparticipante de Survivor: Expedición Robinson. Sin embargo, con esa publicación, la influencer hizo una picante broma que desmintió por completo los rumores de un posible affaire.

No se sabe si la foto publicada el 28 de octubre es otra broma más de las que la contadora acostumbra a hacer, o si realmente encontró a su media naranja y decidió traer un bebé al mundo.