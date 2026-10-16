El arquero caboverdiano Vozinha atraviesa un momento complicado en Colo Colo y su continuidad en el fútbol chileno está en duda. Después de destacarse durante el Mundial 2026, el experimentado futbolista llegó al club en agosto con grandes expectativas, pero perdió protagonismo y podría quedar en libertad de acción cuando termine el año.

Josimar José Évora Dias, conocido futbolísticamente como Vozinha, firmó un contrato de seis meses con el conjunto chileno que contempla una renovación automática hasta diciembre de 2027. Sin embargo, para activar esa extensión debe cumplir una condición relacionada con su participación en los partidos.

Según medios chilenos, el acuerdo establece que el guardameta debe disputar al menos el 50% de los minutos del equipo durante el período contemplado en su contrato. Hasta ahora, sus números están lejos de ese objetivo.

De los 12 encuentros disputados por Colo Colo desde su llegada, Vozinha participó solamente en tres, equivalente al 25% de los partidos. Esta situación complica sus posibilidades de continuar en el club durante la próxima temporada.

Una cláusula que complica su continuidad

El arquero llegó a Colo Colo después de sus destacadas actuaciones con la selección de Cabo Verde durante la Copa del Mundo.

Sin embargo, su incorporación no logró consolidarse como esperaba. El entrenador Fernando Ortiz comenzó a priorizar otras alternativas para el arco, especialmente al joven Gabriel Maureira, mientras Vozinha quedó relegado al banco de suplentes.

El futbolista también perdió continuidad por sus compromisos internacionales con la selección caboverdiana, que lo obligaron a ausentarse durante algunas jornadas.

Su situación contractual representa otro obstáculo. La cláusula de renovación exige alcanzar un porcentaje mínimo de minutos jugados, por lo que cada partido que no disputa reduce sus posibilidades de prolongar automáticamente su vínculo.

La dificultad no se limita a sus actuaciones deportivas: el calendario internacional también podría alejarlo de nuevos compromisos con el equipo chileno.

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Los compromisos internacionales que podrían perjudicarlo

Además de su suplencia, Vozinha tiene una agenda que podría complicar todavía más su situación. El arquero deberá viajar a Londres para asistir a la ceremonia del Balón de Oro y también tiene compromisos previstos con la selección de Cabo Verde durante la fecha FIFA de noviembre.

De acuerdo con medios chilenos, estos viajes podrían hacer que se pierda hasta cinco partidos de Colo Colo en la recta final de la temporada.

Con menos oportunidades para sumar minutos, el guardameta se aleja de la posibilidad de alcanzar el porcentaje necesario para activar su renovación automática.

Qué dijo Colo Colo sobre su futuro

La incertidumbre también llegó a la dirigencia del club. Después de la derrota por 5-2 frente a Coquimbo Unido, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, fue consultado sobre la continuidad del arquero.

Sin embargo, el dirigente evitó confirmar si el futbolista seguirá durante la próxima temporada.

“No vamos a dar ninguna declaración sobre eso hasta que termine el campeonato”, aseguró ante los periodistas.

Por ahora, Vozinha tiene contrato hasta diciembre de 2026 y su futuro continúa abierto. Si no alcanza los minutos exigidos para la renovación automática, quedará en condiciones de negociar su continuidad con Colo Colo o buscar otro destino.

De esta manera, el arquero que llegó al fútbol chileno después de convertirse en una de las figuras del Mundial podría despedirse del club apenas unos meses después de su incorporación.