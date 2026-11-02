Lali Espósito y Pedro Rosemblat compartieron las primeras fotografías oficiales de su casamiento y emocionaron a sus seguidores con un mensaje lleno de amor. Un día después de celebrar su boda en una casona del barrio porteño de San Telmo, la cantante y el conductor publicaron una serie de imágenes que mostraron algunos de los momentos más especiales de la ceremonia.

La publicación apareció este domingo 1° de noviembre en sus cuentas de Instagram, donde ambos se mostraron sonrientes, abrazados y disfrutando de la celebración.

"¡Fuimos inmensamente felices! Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia. Aguante el amor", escribieron los recién casados.

Las fotos que revelaron la intimidad del casamiento

Después de mantener bajo reserva buena parte de los detalles de la boda, Lali y Pedro decidieron compartir siete fotografías que permitieron conocer cómo fue la celebración.

Entre las imágenes se destacan distintos momentos de la ceremonia, los abrazos de los recién casados y el instante en que mostraron su libreta de matrimonio.

También hubo espacio para escenas más descontracturadas, como el tradicional corte de la torta y el brindis. En una de las postales más divertidas, Lali aparece subida a los hombros de Pedro mientras participan del festejo.

La publicación dejó ver una celebración que combinó momentos románticos, alegría y complicidad entre los protagonistas.

El vestido de Lali y el elegante look de Pedro

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la elección de vestuario de los novios.

Lali Espósito lució un vestido blanco de estilo lencero, ajustado al cuerpo, con breteles finos, escote pronunciado y espalda descubierta. Completó su look con un largo velo de encaje, sandalias de taco alto y accesorios discretos.

Para el peinado eligió llevar el cabello suelto, con ondas naturales, mientras que el maquillaje mantuvo una estética delicada, con tonos marrones y labios brillantes.

Pedro Rosemblat, por su parte, optó por un traje cruzado beige de corte amplio, combinado con una camisa blanca y sin corbata.

Ambos eligieron una estética minimalista, con colores claros y diseños elegantes para la ceremonia.

La imponente torta de Damián Betular

Otro de los grandes protagonistas de la celebración fue el pastelero Damián Betular, encargado de realizar la torta de casamiento.

El reconocido chef preparó una estructura de nueve pisos, decorada con delicados detalles y lazos, que se convirtió en uno de los elementos más llamativos del festejo.

Antes de que comenzara la celebración, incluso se había registrado un particular operativo para evitar que se difundieran imágenes de la torta cuando era trasladada al lugar.

Finalmente, las fotografías publicadas por la pareja permitieron observar el momento del corte y parte de la ambientación de la fiesta.

El divertido posteo que Lali compartió antes de las fotos oficiales

Antes de mostrar las imágenes profesionales de su casamiento, Lali Espósito sorprendió a sus seguidores con una publicación cargada de humor.

La cantante utilizó una de las fotografías borrosas que habían comenzado a circular en las redes sociales durante la celebración.

En la imagen, los rostros de los novios aparecían distorsionados por la baja calidad de la captura.

"Nos casamos", escribió Lali junto a la postal.

Luego hizo un acercamiento de su rostro y agregó, en tono irónico: "Qué felicidad". También le dedicó unas palabras a su flamante esposo: "Te amo, Pedro".

La publicación se convirtió en una divertida antesala de las fotografías oficiales, que llegaron horas después.

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Una boda íntima en San Telmo

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron el sábado 31 de octubre en Casa Carlos, una antigua propiedad ubicada en el barrio porteño de San Telmo.

La celebración reunió a familiares y amigos cercanos, entre ellos diferentes figuras del espectáculo y el mundo del streaming.

La pareja había organizado un importante operativo de seguridad para preservar la privacidad del evento y evitar que trascendieran detalles antes de la ceremonia.

La fecha elegida también tuvo un significado especial: ambos se conocieron durante una fiesta de Halloween en 2023 y decidieron casarse exactamente tres años después.

Con la publicación de las fotografías, los recién casados compartieron finalmente parte de una celebración que habían buscado mantener íntima y agradecieron el cariño recibido de sus seguidores.