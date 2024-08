En una reciente entrevista en "Toda", el programa de streaming de Alex Caniggia en Carajo Stream, la ex Gran Hermano “Furia” Scaglione declaró que no participará en el "Cantando".

Aunque no ha recibido una propuesta formal, Furia fue tajante al afirmar que su ciclo en la televisión ya está cumplido. “No me gusta el chimento ni nada de eso” y "No tengo que seguir dándole de comer a la tele", expresó al respecto, mostrando su descontento con la industria televisiva y dejando en claro su decisión de mantenerse al margen de este tipo de formatos.

Además, señaló que no desea que sus fans le den rating a los programas donde ella participa, subrayando su decisión de mantenerse alejada de la industria televisiva y enfocarse en otros proyectos.