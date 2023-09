Adolescentes correntinos participan en Mar del Plata de los Juegos Nacionales, donde compiten y comparten experiencias con miles de jóvenes de todo el país. Allí, los resultados no tardaron en llegar para la provincia y son varias ya las medallas que obtuvieron.

Pero los correntinos no solo ganaron notoriedad por su buen rendimiento deportivo, sino también por un detalle muy especial: su mascota. Se trata de Carpin, un carpincho amigurumi.

El simpático personaje se llevó todas las miradas. Tiene una bandera argentina en su lomo, mate y una boina. El éxito fue tal que incluso varios medios de comunicación nacionales lo mostraron en sus redes.

"La idea era que los chicos tengan algo para sacarse una foto en el podio", contó la profe de Educación Física, Romina Obregón, quien es la creadora del muñeco que personifica a un carpincho y se convirtió en ícono de los correntinos en los Juegos Evita. "A los chicos les encantó, ahora le pusieron un buzo porque hace frío acá", contó Romina, quien dio detalles de cómo se dio el nacimiento del tierno personaje.

La profe de Educación Física, Romina Obregón, comentó: "soy la mamá de "Carpin", todo el tiempo me piden fotos y le tengo que llevar conmigo siempre".

Sobre cómo surgió la idea de "Carpin" Romina contó: "yo viajé a los juegos urbanos Evita y cuando vi que tenían una mascota, tuve la idea de llevar un carpincho a los juegos nacionales"; y agregó: "hablé con una chica de Buenos Aires que hace este tipo de cosas, hicimos el diseño, con la boina y el mate y me lo mandó".

Al mismo tiempo, de qué sintió cuando se dio cuenta que la mascota se volvió viral, Romina describió: "vi que se hizo viral, me llegaron muchísimos mensajes, y le etiqueté a la chica que lo hizo porque es un trabajo todo artesanal, y me dijo que le hablaron de todas partes del país para que le hagan nuevos diseños, que no da abasto con todo el trabajo que tiene ahora".

En ese mismo sentido, la profe de Educación Física, mencionó: "para muchos de los chicos es la primera vez que participan en los Juegos Nacionales, para otros es la última, estamos muy bien, super emocionados todos debe estar acá".

Qué es el amigurumi

El término amigurumi es un acrónimo en japonés, compuesto de: ami, "tejido", y nuigurumi, "muñeco de peluche". Es una tendencia o moda japonesa que consiste en tejer pequeños muñecos mediante técnicas de croché.