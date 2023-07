Wanda Nara se fue de la Argentina tras finalizar las grabaciones de MasterChef (Telefe). Lo hizo en compañía de Mauro Icardi -que debe reincorporarse al Galatasaray-, cuatro de sus hijos y las mascotas familiares.

Este viernes, la conductora publicó en sus historias de Instagram el impresionante y conmovedor recibimiento que tuvo al llegar al país donde juega al fútbol su marido. Uno de los carteles que le prepararon los fanáticos rezaba: “Mejorate pronto, Wanda”. Lo mismo decía en italiano, del otro lado del pasacalles.

Los medios de comunicación cubrieron la llegada de Nara e Icardi a Turquía. De hecho, ambos fueron abordados por las cámaras de televisión de los canales de ese país.

Los encargados del gran recibimiento fueron el grupo Ultraslan, una organización de hinchas del Galatasaray, equipo donde juega el delantero en la liga turca. Los fanáticos colmaron el aeropuerto de Atatürk, a 15 kilómetros de Estambul, y demostraron todo su amor y apoyo a la pareja en este delicado momento.

Wanda Nara dejó la Argentina tras finalizar las grabaciones de MasterChef (Telefe). Lo hizo acompañada por Mauro Icardi -que debe reincorporarse al Galatasaray-, cuatro de sus hijos y las mascotas familiares, además de una docena de valijas. Antes de subirse al avión privado, aprovechó para responder algunas preguntas de sus seguidores y fue contundente cuando indagaron sobre su estado de salud.

Puede interesarte

“No me voy a hacer tratamiento a ningún país. Me voy para acompañar a Mauro”, expuso, y agregó: “Se dijeron muchas mentiras. Hablan y aseguran cosas que no son verdad sin medir que están hablando de la vida de otro”.

En Turquía, la mediática volverá a convivir con el futbolista, con quien se reconcilió después de varias crisis que casi terminan en divorcio. Sin embargo, muy pronto aterrizará nuevamente en Buenos Aires, donde tiene muchos compromisos laborales, aunque primero disfrutará de unas merecidas vacaciones.