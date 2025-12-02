El operativo que derivó en el hallazgo de la importante carga de estupefacientes se desarrolló en la noche del viernes en la ruta nacional 11, a la altura de la ciudad de Ceres, en el departamento San Cristóbal.

Personal de Seguridad Vial de la Gendarmería Nacional se encontraba realizando un control vehicular de rutina cuando, pocos minutos antes de las 22, arribó al retén una camioneta Jeep Grand Cherokee proveniente del norte.

Los uniformados advirtieron un particular «chirrido» en una de las ruedas izquierdas del rodado, lo que sugería un posible desperfecto mecánico. Por tal motivo, indicaron al conductor que detuviera el vehículo en la banquina. Se trataba de un joven de 28 años, quien se identificó como albañil. Su documentación personal y la del vehículo se encontraban en regla.

Contradicciones y el inicio de la sospecha

Durante las primeras consultas de rutina, el conductor de la camioneta comenzó a incurrir en serias contradicciones respecto a su lugar de procedencia. En un primer momento, manifestó haber salido de la provincia de Córdoba; luego, cambió su versión y dijo provenir de las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero; finalmente, mencionó al departamento jujeño de La Quiaca.

Estas inconsistencias encendieron la alarma de los gendarmes, quienes de inmediato se comunicaron con la esfera judicial. Tomaron intervención el fiscal auxiliar de la sede descentralizada de Rafaela, Pablo Alejandro Micheletti, y el titular de la Unidad Santa Fe, Jorge Gustavo Onell.

La perra «Sasha» y la orden de requisa

Ante las sospechas fundadas, la fiscalía ordenó el traslado de la camioneta hasta la Sección Seguridad Vial de Ceres para una inspección más exhaustiva. En el lugar, la revisión del rodado estuvo a cargo de «Sasha», una perra entrenada específicamente en la detección de estupefacientes.

«Sasha» recorrió el exterior del vehículo e inmediatamente reaccionó de la manera en que fue adiestrada, indicando la presencia de drogas. Con esta nueva evidencia, los uniformados solicitaron la autorización judicial para la requisa formal del rodado. Por pedido de la fiscalía, la orden fue emitida por el juez federal de Rafaela, Aurelio Cuello Murúa.

Los «ladrillos» ocultos de cocaína

Avanzada la noche, casi a la medianoche, los gendarmes comenzaron a desarmar la camioneta. Los primeros indicios de ocultamiento aparecieron en el paragolpe trasero, en el sector del baúl, donde se observaron masillas, pintura fresca y orificios rellenos con goma espuma también reciente. Al remover estos elementos, hallaron 20 paquetes de diferentes dimensiones, algunos cubiertos con papel metalizado y otros con un sello negro que presentaba una leyenda en inglés y la figura de un delfín.

La inspección continuó y, al desarmar el lateral derecho trasero del vehículo, se encontraron otros 49 «ladrillos» con características similares a los anteriores. Posteriormente, en el zócalo delantero derecho, se descubrieron 16 paquetes más. Finalmente, en un protector de zócalo se incautaron otros 15 «panes». En total, la requisa permitió el secuestro de 100 paquetes de cocaína, con un peso total que superó los 105,91 kilogramos.

Detenido e imputado por narcotráfico

Tras el hallazgo, el fiscal Micheletti dispuso el incautamiento de la totalidad de los «ladrillos» de estupefacientes, así como del vehículo, el teléfono celular del conductor y la documentación que se encontraba en el interior. Además, ordenó la detención del joven de 28 años, quien quedó en carácter de comunicado.

El implicado enfrentaría, en primera instancia, el delito de transporte de estupefacientes, una figura penal prevista y sancionada por la ley de drogas vigente en el país.