El canal de stream de Migue Granados, Olga, día a día es furor por sus entrevistas, entre las que se destaca la de Lionel Messi. En el programa Soñé que Volaba. que el humorista comparte con Gime Accardi y Lucas Fridman, se dio una interesante discusión entre los conductores. La actriz finalmente los dejó mudos a todos.

Todo comenzó cuando Granados cuestionó que los hombres tengan que vestirse de gala para sus bodas. "El casamiento es un momento de liberación. El traje de hombre con la camisa para usarlo prolijo es re incómodo", aseguró el conductor.

Indignada, Accardi lo contradijo: "Es lo único que tienen que hacer, chicos. No te ponen bótox, no se ponen hialurónico, no se ponen tetas, no adelgazan, usan las canas. Algo tienen que dar por la vida esa y es ponerse un traje", soltó la actriz frente al micrófono mientras revisaba los mensajes de su celular.

Y luego siguió: "Así estamos. Todas las misma cara, todas el mismo cuerpo y todas iguales haciendo todo lo que nos piden que hagamos y ustedes felices, gordos y con canas. Divinos, hermosos y nadie les dice nada. Harta estoy de los hombres", comentó y para darle un toque de humor a sus descargo, Gime lanzó: "Tengo fotos de mi casamiento. ¿Las quieren ver?".

En los últimos días, Migue Granados fue furor en las redes por su entrevista íntima con Lionel Messi. Desde la residencia del astro en Miami, ambos protagonizaron una charla distendida donde tocaron distintos aspectos de la vida del “10”. No obstante, el conductor develó un particular detalle durante la filmación de la nota que lo llevó a editar un fragmento a causa de la respuesta que le brindó el capitán de la Selección argentina.

Puede interesarte

En la charla con Lali Esposito en el programa Soñe que volaba, Granado contó su vivencia con el astro. “Te confieso algo. Hay una parte en la nota de Messi que no quedó en la que le estaba preguntando qué le gustaba hacer en su vida, me dice ‘eso’ y me señala cosas que él hace, que es de juguetes. Yo me puse a hablar de juguetes y eso lo volamos (cortamos) porque eso implica que exploten las acciones de ese juguete. No se habló del juguete”, dijo.