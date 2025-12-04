El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, junto al jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, ofrecieron una conferencia de prensa en la que detallaron los resultados de una serie de operativos de alto impacto realizados el último fin de semana.

Estas acciones reflejan la política de seguridad activa que la provincia implementa en sus rutas y ciudades para combatir el crimen organizado. Durante los procedimientos, se logró el secuestro de más de 243 millones de pesos en efectivo, la incautación de 14 kilogramos de cocaína y 135 kilogramos de marihuana, además de la desarticulación de una importante banda narco que operaba en la ciudad de Concordia.

En sus declaraciones, el ministro Roncaglia subrayó la efectividad de los trabajos coordinados: «El esfuerzo conjunto, la profesionalización y la capacidad técnica de nuestras unidades está permitiendo golpear de manera efectiva a las redes criminales que operan en el territorio provincial». Los resultados presentados marcan un hito en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero en Entre Ríos.

Secuestro millonario en el puesto caminero paso cerrito

La Dirección de Prevención y Seguridad Vial desempeñó un rol crucial en dos procedimientos destacados llevados a cabo en el Puesto Caminero Paso Cerrito. En el primero de ellos, agentes de la fuerza interceptaron un vehículo Ford Fiesta Kinetic que presentaba anomalías en su estructura. Tras la intervención de un can antinarcóticos y la correspondiente autorización judicial, se descubrieron 14 kilogramos de cocaína, distribuidos en tres paquetes rectangulares, ocultos en un doble fondo del rodado.

Estas acciones permitieron el secuestro de más de 243 millones de pesos en efectivo, 14 kilos de cocaína y 135 de marihuana, además de la desarticulación de una banda narco en Concordia, asestando un fuerte golpe al crimen organizado en la provincia. Foto: Gob. ER

En el mismo puesto de control, se detuvo la marcha de un automóvil Toyota Corolla que provenía de la provincia de Misiones. Los efectivos policiales detectaron un cajón de fabricación casera en el paragolpes trasero del vehículo, donde se ocultaban $243.782.000 pesos en efectivo, sin ningún tipo de aval legal que justificara su procedencia. A raíz de este importante hallazgo, el Juzgado Federal de Concordia inició una causa por lavado de activos, registrándose como uno de los secuestros de dinero en efectivo más grandes en la historia de la provincia.

Desarticulación de banda narco en concordia tras meses de investigación

En una operación coordinada y producto de seis meses de investigación de la Dirección de Drogas Peligrosas, se ejecutaron 21 allanamientos de manera simultánea en los barrios San Agustín, Toronjal y Sol de la ciudad de Concordia.

Estos operativos permitieron desarticular por completo una compleja red dedicada al tráfico de estupefacientes en la zona. Como resultado, se incautaron 16 millones de pesos, cocaína fraccionada lista para la venta, diversos vehículos y teléfonos celulares. La intervención concluyó con la detención de nueve personas vinculadas a esta organización criminal.

Intercepción de estupefacientes vía fluvial en Paraná

La colaboración ciudadana fue fundamental para frustrar una entrega de drogas vía fluvial en la zona costera de Bajada Núñez, en la ciudad de Paraná. Tras recibir el aviso de un vecino que reportó la presencia de una lancha arrojando bultos a la orilla, se desplegó un rápido operativo con la participación de la Comisaría 7°, el Comando de Operaciones Especiales (COE) y la Dirección de Prevención de Delitos Rurales. La acción conjunta permitió incautar 190 panes de marihuana y dos bolsas con picadura de la misma sustancia, alcanzando un peso total de 135,185 kilogramos.