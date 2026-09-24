Los adolescentes estaban caminando por la calle cuando fueron sorprendidos por dos ladrones en moto. A una de las víctimas le dieron un culatazo y la tiraron al piso.

Un grupo de chicos con autismo fue asaltado el martes a la tarde cuando volvían del colegio en González Catán. Los motochorros los golpearon, amenazaron con un arma y les robaron los celulares y las billeteras.

Antes de darse a la fuga, los ladrones dispararon al aire para intimidar a los chicos, que intentaron resistirse al robo. Uno de ellos recibió un culatazo y, tras ser auxiliado, gritó: “¿Me voy a morir?”. Todo quedó grabado por una cámara de seguridad.

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El hecho ocurrió ayer, en las inmediaciones del Centro de Formación Integral (CFI) Santa Inés, una institución de educación especial y formación laboral para jóvenes con discapacidad, perteneciente a la Obra del Padre Mario.

🚨 Dos motochorros armados asaltaron a cuatro jóvenes con autismo que volvían de una escuela especial. A uno lo golpearon en la cabeza con la culata del arma.



📍González Catán, La Matanza



🎥 El momento del robo quedó registrado por una cámara de seguridad. pic.twitter.com/j6zm865M3d — El Policial (@ElPolicialOK) September 23, 2026

Mientras caminaban y jugaban con una pelota, aparecieron dos delincuentes en moto. El ladrón que iba detrás se bajó armado, agarró del brazo a uno de los chicos y empezó a revisarlo.

El joven se asustó, no supo cómo reaccionar y se tiró al piso. Fue entonces que el motochorro lo golpeó con el arma y le robó la billetera.

Después, el ladrón se acercó a otros dos jóvenes y también les sacó lo que tenían en los bolsillos del guardapolvo. Luego se subió a la moto y, antes de darse a la fuga, disparó al aire.

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Los chicos quedaron en estado de shock y el que recibió el culatazo terminó con una herida en la cabeza. “¿Me voy a morir?“, le preguntaba a sus amigos mientras unos vecinos intentaban auxiliarlo.

Al cierre de esta nota, los delincuentes no fueron detenidos. Los vecinos contaron al medio local Cuenta Kilómetros que ya los vieron rondar por la zona.