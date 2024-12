El mundo del streaming no para de generar polémicas. Después del conflicto mediático entre Olga y Luzu TV, donde los usuarios de las redes acusaron al canal de Migue Granados de “robarle” contenido a la creación de Nico Occhiato, se suma un nuevo enfrentamiento, pero esta vez protagonizado por Gonzalo Heredia, conductor de Blender.

En este sentido, frente el anuncio de despedida de “Tarde de Tertulia” de Luzu, y la confirmación de Granados sobre que el programa de Marti Benza formará parte de los estudios de la calle Humboldt, El novio de Flor Jazmin se vio obligado a renovar su lista de programas.

La furia de Gonzalo Heredia contra Luzu

Si bien esta época se posiciona como la etapa en la que los canales de streaming deben anunciar sus nuevas incorporaciones para el próximo año, Occhiato se adelantó con el fin de calmar a los fanáticos frente a la incertidumbre sobre quién ocuparía el lugar de TDT. El problema es que el reemplazo fue considerado como una “copia” por Gonzalo Heredia.

Nicolás Occhiato anunció el reemplazo de "Tarde de Tertulia" después de que el programa se vaya a Olga

De esta forma, lejos de quedarse atrás, el periodista presentó, durante su transmisión en “Nadie dice nada” la nueva innovación de Luzu: “La novela del streaming”, un programa que contará con la participación de Karina Zampini, Diego Leuco, Marcos Giles y “La Castro” (ex de Momi Giardina) y que se emitirá desde Pinamar a partir del 6 de enero.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el elenco, sino la reacción de Gonzalo Heredia, quien no dudó en expresar su enojo ante lo que considera una “copia” directa de su programa en Blender, "Un futuro sin vos"..

Por su parte, el actor, quien conduce dicho programa junto a Esteban Lamothe y Galia Moldavsky, lideró durante todo el año un ciclo que combina conducción en vivo con capítulos de ficción, convirtiéndose en uno de los formatos más originales y exitosos de la plataforma. Para Heredia, las similitudes entre el nuevo proyecto de Luzu y el suyo no son casuales, sobre todo por el nombre y los participantes del mismo.

Gonzalo Heredia acusó a Luzu de "copiar" su programa.

Así, Gonzalo no se guardó nada y decidió opinar al respeto a través de X: "Igual, pienso que las ideas no se roban ni se copian, solo se toman y se aggiornan un poco”. El mensaje, cargado de ironía, dejó en claro su descontento. Más tarde, el actor agregó otro comentario aún más picante: "No sean mal pensados, seguro que ellos nunca vieron ningún programa que hicimos y menos algún capítulo de ficción. Estoy seguro de que será un formato nunca antes visto en el streaming."

Además, el conductor aprovechó para recordar que el proyecto que lleva a cabo con Galia y Lamothe está llegando a su fin. “Les dejo esto, algo que se nos ocurrió hace unos largos meses y el miércoles llega a su fin”, escribió antes de presentar un tráiler de lo que fue “Un futuro sin vos”.

Estas declaraciones desataron una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios defendieron a Heredia y señalaron las similitudes evidentes entre ambos proyectos, otros minimizaron la polémica, argumentando que los formatos de ficción en streaming no son exclusivos de Blender.

Gonzalo Heredia cuestionó el nuevo programa de Luzu.

Por el momento, Nicolás Occhiato no respondió públicamente a las críticas. Lo que sí está claro es que la competencia entre las plataformas de streaming está más encendida que nunca, y el debut de "La novela del streaming" será clave para medir si el público realmente encuentra diferencias entre ambos proyectos.

De igual manera, la certeza de los fanáticos de los canales de streaming es que tanto Luzu como Blender y Olga prometen un 2025 a puro entretenimiento, desde la Costa Atlántica y con nuevos horarios e incorporaciones.