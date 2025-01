El pasado domingo 5 de enero, un turista y un grupo de guardavidas protagonizaron un violento enfrentamiento en Playa Unión, Chubut. La discusión, que inició con insultos hacia el hombre por parte de los trabajadores, escaló a una agresión física que quedó registrada en un video viral. Tras el episodio, los guardavidas implicados fueron desafectados de sus funciones.

Guillermo, de 60 años, relató que estaba disfrutando la tarde junto a su esposa cuando ella le sugirió que se metiera al mar para refrescarse. “Me bañé durante 30 minutos, el agua me llegaba al pecho. Había un montón de personas, y de repente escuché un silbato”, contó.

Aunque pensó que el llamado no era para él, un guardavidas le indicó que debía salir. Sin embargo, lo que siguió fueron insultos y comentarios discriminatorios. “Me dijo: ‘Gordo pelotudo, no te podés meter ahí adentro. Si te ahogás, no te sacamos’”, recordó Guillermo.

Erika, su hija, agregó: “Le dijeron cosas como ‘Gordo impresentable, te chupás todo el mar’. Fue humillante”.

La tensión aumentó cuando más guardavidas se acercaron y comenzaron a insultarlo. Según Guillermo, lo agredieron físicamente tras responderles. “Me pegaron en la cabeza, me tiraron al piso y me patearon. Mi esposa y mi hija tuvieron que sacarlos de encima”, detalló.

El hombre sufrió golpes en la cabeza, el rostro y la espalda, además de una rodilla inflamada que lo obligó a buscar atención médica en Rawson y Trelew.

Puede interesarte

Denuncia y consecuencias

Luego del hecho, Guillermo presentó una denuncia policial contra el personal de la playa, dependiente del municipio. Además, manifestó sentirse avergonzado y afectado emocionalmente: “Vengo peleando con mi obesidad hace años. Esto me hace no querer salir a la calle”.

Los guardavidas involucrados fueron despedidos tras la difusión de las imágenes. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, condenó el hecho y afirmó: “No vamos a tolerar este tipo de comportamientos en quienes tienen la responsabilidad de proteger a los ciudadanos”.

Sin embargo, Erika cuestionó que solo dos trabajadores fueran desvinculados: “Deberían haber sido cuatro. Seguiremos tomando acciones legales por la falta de respuestas del municipio”.

El caso generó un fuerte repudio en redes sociales y dejó expuesta la necesidad de reforzar los protocolos de comportamiento entre quienes velan por la seguridad en las playas.