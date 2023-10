Aunque Juan Ignacio Silva no pudo pasar este domingo a la siguiente etapa de Got Talent Argentina (Telefe), el participante marcó su impronta con un impactante discurso sobre el prejuicio.

"Esta es una noche muy especial porque es la última noche que me voy a dar dentro de la música porque la vengo remando desde lo siete años, tengo 32, canto folclore con todo mi corazón, pero es muy difícil hacerlo por todo el prejuicio dentro del folclore y cada vez que piso un escenario me cuesta un montón, tengo que pedir y rogar porque cuando me escuchan cantar, les copa, pero cuando me ven la imagen es como que la puerta se cierra", aseguró Silva.

El participante contó que cuando era chico encontró en la casa de su abuela un cassette de Horacio Guarany y desde aquel momento empezó a cantar. Más tarde, a los 14 años, descubrió la música y el estilo de Marilyn Manson y decidió adoptar ese look para las presentaciones en peñas. Para él, llevar un ourfit transgresor y cantar folclore fue un inconveniente debido al prejuicio de la gente.

Después de su interpretación, el jurado le señaló algunas imperfecciones en su canto , pero lo alentó a que siguiera adelante con su carrera. La Joaqui, por ejemplo, expresó: "Cantás muy lindo, tu estética es preciosa, lo que me gustaría remarcarte y que te lleves es que eso que vos sentís, de querer romper cosas no es una batalla fallida pese a que no se hayan dado los méritos que vos anhelabas conseguir. La deconstrucción es un proceso, vos viniste acá a romper cosas para que el siguiente tenga un piso asfaltado que vos pagaste. Entonces no es una posición fácil, pero siempre, siempre hay lugar para lo distinto".