Un participante de Got Talent Argentina (Telefe) sorprendió a todos al interpretar el Himno Nacional Argentino con la nariz. Ningún integrante del jurado podía creer lo que estaba viendo y quedaron atónitos mientras veían la performance. A pesar del gran esfuerzo que hizo para pasar a la siguiente instancia, no logró convencer al jurado que le puso las cuatro cruces.

Teo Marcón, de 19 años, se presentó en el escenario con una guitarra y dejó sin palabras a Florencia Peña cuando le preguntó qué era lo que hacía: “Hago el sonido de una trompeta con la nariz”. “Bueno, yo hago la flauta dulce con la boca”, retrucó la actriz irónicamente. Según comentó, hacía dos años había visto a un youtuber haciendo beatbox con la nariz.

“¿Vos venís a mostrar una curiosidad o pensás que estás para ganar Got Talent?”, preguntó Abel Pintos. “Yo creo que podría porque, aparte de ese chico, no conozco a nadie que lo pueda hacer”, contestó Teo antes de empezar su presentación.

Lo que ninguno esperaba era que empezara a ‘tocar’ el himno. La ex Casados con Hijos (Telefe) no pudo aguantar la risa al igual que gran parte del público. El primero que pulsó el botón rojo fue Emir Abdul, seguido de La Joaqui y Abel Pintos. Una vez que terminó con la parte instrumental de la canción patriótica, continuó su performance con ‘Yellow’ de la banda británica Coldplay. Cerca del final, Flor Peña apretó su cruz dejando fuera de concurso al participante.

“Primero quiero decirte que si uno se ríe, o por lo menos si yo me reí un poco no es en falta de respeto a vos sino que es una curiosidad muy grande. Te felicito porque lograste, como dijiste vos, no sé si habrá mucha gente en el mundo que lo haga”, dijo el cantante. “De lo que estoy seguro es que esto se va a ultra viralizar y muy probablemente vas a inspirar a mucha gente a buscar este tipo de curiosidades”, finalizó.