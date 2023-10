Paula Sabatino, bailarina de 20 años oriunda de La Plata, Buenos Aires, se llevó el último botón dorado de las audiciones de Got Talent Argentina de la mano de Flor Peña.

La joven contó que dejó natación a sus 12 años, deporte que hacía desde los 4, para dedicarse al baile, y también que su madre hizo danza clásica y no tuvo una gran experiencia.

Tanto la actriz que le dio el botón dorado como Emir Abdul lloraron con la coreografía realizada por Paula.

“Me pareció increíble. No siento que hayas dado todo, seguro tengas mucho más, pero creo que sí diste todo para dar en este momento, con esta canción y con esta performance. Fue inspirador y maravilloso”, fue la devolución de Abel Pintos para la bailarina.

“Me pasó que te vi el corazón, vi a una joven niña saliendo a buscar su sueño. Tenés un talento enorme pero más allá de la técnica y la condición física, y de lo difícil que hiciste o imperfecciones, vi una mujer que tiene puesto el corazón en su arte”, le dijo Flor a Paula.

La devolución de Emir estuvo relacionada a los sueños de los bailarines y lo mucho que cuesta crecer en esa profesión.

“Es difícil para los bailarines ir por nuestro sueño. Levantarse a ensayar, ir en conta del mundo, ganar dos mangos con una clase o porque pagás por un show. Luchamos por hacernos valer. Conecté contigo y me hiciste acordar a que mi mamá me preguntaba si me llegaba a ir mal. Es hermoso lo que hacés y ojalá muchos padres que estén viendo entiendan que nos sale del corazón, sin importarnos que salga mal, que queremos ser felices porque en esta vida estamos de paso”, sostuvo el bailarín uruguayo.

“Sos increíble. Te merecés este lugar y es hermoso lo que va a sentir tu mamá”, le aseguró La Joaqui a Paula.

Flor dijo que iba a comenzar la votación, pero en realidad se levantó a apretar el botón dorado, motivo por el cual la familia de la bailarina ingresó al escenario junto con Lizy Tagliani para festejar.

“Gracias por mostrar tu corazón con esta danza. Te veíamos a vos y veíamos a un alma flotando”, le dijo la conductora a Paula.