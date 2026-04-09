El universo de Gran Hermano: Generación Dorada sumó un nuevo capítulo que promete sacudir la dinámica del juego y ampliar sus fronteras más allá de la Argentina. En una gala cargada de expectativa, Santiago del Moro confirmó lo que ya se venía anticipando: habrá un intercambio internacional con La Casa de los Famosos, el exitoso formato grabado en México que se emite en Estados Unidos y Latinoamérica. Pero lo que terminó de captar la atención fue el nombre elegido para representar al país.

La participante seleccionada por la producción extranjera fue Solange Abraham, una de las jugadoras que logró destacarse dentro de la casa por su personalidad y su forma de vincularse con sus compañeros. La noticia se dio a conocer en vivo, frente a todos, y la reacción no tardó en llegar: sorpresa, emoción y nerviosismo se mezclaron en un momento que marcó un antes y un después en su paso por el reality.

“Van a ser 6 o 7 días y te estarás yendo el domingo o el lunes”, le explicó el conductor, dando detalles del viaje que la llevará a convivir con celebridades del mundo hispano en un contexto completamente distinto al que venía transitando. Lejos de mostrarse abrumada, Sol respondió con entusiasmo: “Gracias, México. Gracias Telefe. Estoy feliz”, expresó, contenta por la oportunidad.

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Sin embargo, el anuncio tuvo un condimento extra que no pasó desapercibido. Al mismo tiempo que se confirmaba su participación en el reality internacional, también se reveló que quedará automáticamente en placa de nominación para la séptima semana. Esto significa que, al regresar al país, deberá enfrentarse directamente al voto del público, sin inmunidad alguna. Una jugada que agrega tensión a su experiencia y que podría impactar en su continuidad dentro del juego.

Sol fue elegida para el intercambio y se va a La Casa de los Famosos 👏🏻



👁️ Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC con la conducción de @santiagodelmoro pic.twitter.com/CmUrtlk8OP — Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 9, 2026

El intercambio forma parte de una estrategia más amplia que busca renovar el formato y generar nuevos estímulos tanto para los participantes como para la audiencia. Tal como explicó Del Moro, la dinámica será recíproca: mientras Sol viaje a Estados Unidos, una figura de La Casa de los Famosos llegará a la Argentina para integrarse temporalmente a la casa local. Un cruce que promete alterar alianzas, estrategias y vínculos dentro del reality.

El anuncio no solo generó repercusión por la elección de la participante, sino también por el contexto en el que se produce. La casa viene atravesando días intensos, marcados por situaciones delicadas como la reciente salida de Andrea del Boca tras un accidente que obligó a priorizar su salud. En ese escenario, la producción decidió redoblar la apuesta con una propuesta que amplía el alcance del programa y lo conecta con audiencias internacionales.

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En el pasado, experiencias similares dejaron momentos memorables. En una de las primeras ediciones, Eduardo Carrera, que actualmente es parte de esta temporada, viajó a España mientras una jugadora de ese país se sumó a la competencia argentina. También hubo intercambios con Brasil e Israel, donde los jugadores debieron adaptarse a nuevas culturas, idiomas y formas de juego. Esas experiencias no solo pusieron a prueba su capacidad de adaptación, sino que también modificaron la percepción del público sobre ellos.

Mientras tanto, dentro de la casa, los jugadores ya comienzan a reconfigurar estrategias ante la inminente ausencia de Solange. Afuera, el público sigue de cerca cada detalle, consciente de que este tipo de giros pueden redefinir el rumbo del reality show.