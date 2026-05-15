Alfano llevaba en brazos a una pequeña criatura envuelta en un paño blanco con bordes verdes, rumbo a La Posta, el ciclo conducido por Gustavo Méndez en la TV Pública. La actriz narró los nervios y preparativos para la presentación televisiva de la criatura: “Hoy es un día muy particular para Ori... Ella va a hacer su primera exposición en cámara. Bueno, esperemos que diga pipí, no sé, que haga algo porque está enorme”, contó Alfano, entre risas.

En el trayecto rumbo a la televisión, Alfano compartió desde el auto: “Vamos muy abrigadas porque a veces hace frío, así que tenemos saquito, toallita, bueno, por si hacemos algo, ¿no es cierto? Mmm. Y divina la Ori. A la tele.”

Una vez dentro del canal, continuó registrando para sus seguidores: “Y llegamos a ATC, estamos por prepararnos y Ori ya está arriba del televisor. Diría Flavia Palmiero: ‘Señor televisor, encantada’. Mirá qué bien da la cámara con, con fondo y todo. Ori, ¿cómo te sentís en tu primera incursión? Está regia. Nació para la cámara. Alfanizada total”, relató la actriz, orgullosa de la adaptación de su mascota.

Puede interesarte

El misterio sobre la identidad del animal se terminó en pleno vivo. Gustavo Méndez no ocultó su asombro frente a la escena: “Hay una paloma acá, me vuelvo loco”, exclamó, según lo emitido por TV Pública. Alfano explicó entonces el origen de Ori en uno de los momentos más emotivos: “Es una palomita que recogí. Tenía tres días, la había abandonado su padre y su madre, posiblemente hubo un rapto”, dijo la actriz. Agregó que la encontró en una maceta: “No, la saqué de la maceta, la habían dejado absolutamente sola.”

"Te traje mi paloma de la suerte"



Gracia Alfano llevó a 'Ori' a un programa, contó que "la habían dejado absolutamente sola" y dijo: "Vive arriba mío. Le estoy dando la vida". pic.twitter.com/hr3Wn0jOUN — Corta (@somoscorta) May 15, 2026

Durante la emisión, Ori parecía estar en casa: se posó sobre el televisor y llamó la atención de todos en el estudio por su tranquilidad y simpatía. “Mirá qué linda. Alfanizada total”, celebró Graciela Alfano, resaltando la personalidad de la mascota y el vínculo que habían construido desde el rescate.