Después de su polémica salida voluntaria de “Gran Hermano 2024”, Agostina Spinelli mantuvo un perfil bajo y evitó las grandes controversias, a pesar de su enemistad con Juliana "Furia" Scaglione. Sin embargo, en las últimas horas, la oficial de policía ha capturado la atención al confirmar su romance con un ex participante del reality.

A pocos días de la gran final de “Gran Hermano Argentina”, los ex concursantes del ciclo de Telefe participan en los debates conducidos por Santiago del Moro. Fue en el programa del lunes 1 de julio que el presentador abordó la vida amorosa de Spinelli. "La que está muy enamorada es la señorita Agostina, ¿no?", comentó Del Moro.

Desconcertada, Agostina respondió: "¿Eh?". Del Moro continuó: "¿Cómo estás, Agos? ¿Bien?". Con una sonrisa, la ex concursante aseguró: "Excelente".

Durante la conversación, Gastón Trezeguet añadió: "Mucha ropa italiana tiene. Hoy vino al programa y tenía mucha ropa italiana. No sé quién se la estará trayendo". Sol Pérez también comentó: "A mí me llegó el chisme. Hay algo de ex participantes, que estuvo el otro día en el piso, hoy está de nuevo".

Santiago preguntó: "¿Es un crossover?", insinuando que el romance de Agostina podría ser con un ex concursante de otra edición de “Gran Hermano”. Aunque Spinelli negó poder "blanquear algo", Trezeguet reveló: "Es Luifa, chicos, vamos a decirlo".

Luis Fabián Galesio, conocido como “Luifa”, es un futbolista que actualmente juega en un equipo italiano y ganó el reality en 2016, cuando el programa se transmitía por América TV bajo la conducción de Jorge Rial.

Las cámaras enfocaron a Luifa, presente en el estudio, y Del Moro le preguntó dónde había conocido a Agostina. Aunque no tenía micrófono, el exnovio de Ivana Icardi, hermana de Mauro, explicó: "En el cumple de La Tora".

Nerviosa por la situación, Spinelli expresó: “No puedo creer esto”. Del Moro, emocionado por el nuevo romance, concluyó: “Me encanta, me parece que él es un pibe espectacular y vos también. Se merecen lo mejor, disfrútense y viva el amor”.

El reality sigue siendo un gran éxito en la televisión argentina, generando repercusión en otros canales y en su cuenta oficial de YouTube "Gran Hermano 2024". Los fans también están atentos a las publicaciones en la cuenta de Instagram de "GH", donde se generan grandes debates y discusiones entre los seguidores de los participantes.