Los participantes de Gran Hermano 2025 atraviesan la emotiva etapa de "Congelados", en la que reciben el apoyo de sus familiares y amigos a través de conmovedores mensajes. Sin embargo, para Juan Pablo De Vigili, conocido como “Devi”, la experiencia fue diferente y dolorosa. En lugar de un cálido mensaje, su exnovia, Silvana, decidió aclarar su situación con un contundente video que lo dejó al borde del llanto.

En el mensaje, Silvana comenzó de manera breve y directa: “Hola Pipi, solo paso por acá para decirte que estoy viva, estoy bien y no te preocupes más”. Sin embargo, lo que parecía un saludo tranquilizador rápidamente tomó otro tono. Con firmeza, le expresó su molestia: “Estoy apareciendo porque están insistiendo bastante y vos también. Sé que es algo que siempre quisiste, y el estar intrigado por lo que pasa afuera te está afectando en el juego”.

Luego, la joven recordó el motivo de su distancia: “Por lo que veo, te olvidaste de todo lo que hablamos antes de que entraras”. Visiblemente conmovido, Devi no pudo contener las lágrimas mientras Silvana continuaba: “Te dije y te pedí que no me quería exponer, en cambio, hiciste todo lo contrario. Sé que no fue adrede y la casa mueve muchas cosas, pero también te hace olvidar de otras, por lo visto. Lo que hablamos sigue igual y lo vemos cuando salgas”.

Posiblemente el peor congelados de #GranHermano



La novia de Juan Pablo le mandó un frío mensaje ya que está en Paraguay y le había pedido que no la exponga, se negó a aparecer en la casa y mandó un video. pic.twitter.com/PeadARzY93 — emi (@eeemiliano) February 7, 2025

El tenso momento no quedó solo en el video. Más tarde, Silvana usó sus redes sociales para hacer un descargo y aclarar la situación: “Estoy viendo muchos comentarios y especulaciones que no son ciertas. Juanpi y yo ya no somos pareja, y esto no es algo reciente ni tiene que ver con lo que está pasando en el reality”.

Además, explicó que la ruptura había sido acordada antes de que Juan Pablo ingresara al programa: “Habíamos hablado y decidido terminar nuestra relación desde el respeto y la madurez. Juanpi dejó en claro antes de entrar a Gran Hermano que lo hacía soltero, por lo que no tiene sentido crear historias irreales”, concluyó la joven, cerrando toda posibilidad de reconciliación.