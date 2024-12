Como líder semanal, Ulises decidió otorgarle inmunidad a Giuliano y fulminó a Santiago y Andrea en Gran Hermano. Antes de tomar esta decisión, el cordobés sorprendió con un mea culpa y pidió disculpas a Petrona por haberla nominado en la gala anterior. Sin embargo, su gesto quedó eclipsado cuando Brian lo expuso con duras acusaciones frente a todos.

“Yo quiero comenzar hablando de mis equivocaciones. En la primera votación cometí dos errores: le di dos votos a una persona que después me demostró ser cercana, buena gente. No quiero volver a cometer esa equivocación. Los dos votos se los di a Petrona, y ella me demostró no solo que está conmigo, sino que además, en momentos difíciles, me acompañó como una madre”, expresó Ulises.

El cordobés, emocionado, agregó: “No voy a volver a cometer errores, y sobre mis aprendizajes no tengo problema en pedir disculpas públicamente. Esto no es una disculpa porque hice algo malo, sino porque en ese momento no nos conocíamos. Después logramos entablar conversaciones”.

Las palabras de Ulises conmovieron a Petrona, quien aseguró que lo veía como un hijo. Ambos sellaron el momento con un fuerte abrazo.

Sin embargo, sobre el final de la gala, Brian tomó la palabra y lo dejó en evidencia. “Quería preguntarle a Uli, porque veo que le gusta exponer gente, si lo que hizo con Petrona es genuino o si lo está haciendo por estrategia de juego. Ayer lo escuché decir que ella no estaba desarrollada intelectualmente, y hoy lo veo abrazándola”, lanzó, sin filtros.

El jugador redobló la apuesta: “Y también quiero decir que tan picante como dice que es, no es. Decir ‘soy picante’ y no usar la autofulminante... me parece que no es tan picante”. Cabe recordar que Ulises tuvo la oportunidad de utilizar esta herramienta, pero decidió no hacerlo, justificando: “Me vengo probando desde el 2 de diciembre, no me hace falta una prueba más”.

BRIAN APROVECHÓ EL VIVO PARA EXPONER A ULISES ANTE TODA LA GENTE



"Le quería preguntar a Uli si lo que hizo con Petrona fue genuino o lo hace por estrategias? porque ayer lo escuché decir que era una persona que no estaba desarrollada intelectualmente"#GranHermano pic.twitter.com/1ATJFfgqbW — TRONK (@TronkOficial) December 18, 2024

Tras las declaraciones de Brian, Ulises intentó defenderse: “Es una lástima lo que dice Brian. Si pudiera salvarlo, lo salvaría”. Sin embargo, su compañero lo interrumpió rápidamente: “Igual está desviando el tema porque le pregunté algo sobre Petro”.

Esquivando la confrontación, Ulises cerró: “Yo a la persona que más respeto acá en la casa es a Brian y a su historia. No voy a discutir”.