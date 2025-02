La regla de oro de Gran Hermano implica un aislamiento total de los participantes, cosa que se incumple varias veces a lo largo del reality, y este lunes se supo de una situación límite en el que los padres de Martina Pereyra decidieron omitir contarle sobre la muerte de su abuela.

“La abuela de una de las participantes falleció. Era una abuela que participaba del programa porque iba a la tribuna, estaba presente. Y a la participante no le avisaron”, contó Ángel de Brito en LAM, y contó que a los participantes se les consulta si quieren enterarse o no en estos casos cuando entran a la casa.

“Después, más allá de lo que digan los chicos, hay una decisión de la familia de decidir qué decirles, porque por ahí eso no estaba previsto, no estaba en los planes. Hay imponderables que tienen que ver con la salud o con un accidente”, graficó el conductor.

Martina y Santiago de Gran Hermano. (Foto: captura de Telefe)

POR QUÉ LOS PADRES DE MARTINA DE GRAN HERMANO DECIDIERON NO INFORMARLE LA MUERTE DE SU ABUELA

Tras recordar que recientemente decidieron no decirle a Thiago Medina que había encarcelado a su padre por golpear a su hermana, Fefe Bongiornó contó que habló con Delfina, la hermana de Martina, que le contó el porqué de esta decisión familiar.

“Fue más que nada porque Martina no está pasando un buen momento en la casa, está angustiada por varias cosas y sentían que de darle la información no solo era imposible revertir la situación, (…) sino que además le podría traer un estrés adicional que hoy no tiene manera de resolver”, contó el panelista.

“O sea que son tan buenos los de Gran hermano que no la quieren estresar más”, ironizó De Brito, mientras el panelista le aclaraba que la decisión es de la familia y no de la producción. “O sea, la producción dice ‘no tengo nada que ver’. Están todos locos”, analizó De Brito.

Martina Pereyra de "Gran Hermano" (Foto: Instagram/@pereyramar_)