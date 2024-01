Desde su ingreso a la casa de Gran Hermano (Telefe), Juliana “Furia” Scaglione se vio envuelta en polémicas con otros “hermanitos”. Hace varias semanas, tuvo una fuerte discusión con Williams después de que ella le diera una palmada en la cara al joven. Ambos fueron sancionados y enviados a placa y aquella nominación le costó la permanencia en el reality al “Paisa”.

En esta oportunidad, las cámaras grabaron a la doble de riesgo y Bautista en la cocina. Ella se acercó a su compañero con la intención de contarle algo, pero el uruguayo no parecía interesado. Por eso, Furia le dio una piña en el brazo al tiempo que le gritó “¡Aaaay nene! No, entonces no sos mi amigo”.

Consciente de lo que acababa de hacer, se retractó de inmediato y rápidamente le dijo “Ay, te pegué bol...”, a lo que Bauti respondió afirmativamente y la señaló en broma como si le hiciera una advertencia. Furia se comenzó a reír a boca tapada y gritó jocosa “¡Eliminada!”.