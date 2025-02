Este martes, la casa de “Gran Hermano 2025” vivió una jornada clave con la definición del nuevo líder de la semana. Lourdes Ciccarone se impuso en la prueba semanal, y por eso, en la gala de la noche, gozó de los primeros beneficios. Pero no le salió gratis, ya que, tras el ingreso de los nuevos participantes, tuvo su primer pelea con una de ellas, y terminó a los gritos con Selva Pérez.

Entre los cinco finalistas de la prueba del líder —Renato, Lourdes, Marcelo, Chiara y Bati—, Ciccarone demostró su destreza y se alzó con la victoria. Como nueva líder, no solo obtuvo inmunidad, sino también el poder de influir en la placa de nominados.

En la noche del martes, Lourdes utilizó sus primeros privillegios, y debió subir a placa a uno de los participantes originialess, y a otro de los ocho nuevos. Entre los participantes originales, eligió a Luz, justificando su decisión con una estrategia clara: “La primera vez que estuvo en placa, salió en el versus. Puede que me equivoque, pero hay que sacar gente y esto es parte del juego”.

Pero un gran conflicto se dio cuando, del grupo de los recién llegados, eligió a Selva. Al exponer sus motivos, desarrolló: “Obvio que no se nada del afuera, de lo que está pasando. Ellos son nuevos, no sé si tienen hate o apoyo, pero la verdad es que la convivencia con la única con la que, bueno no se si se me hace difícil porque oídos sordos si me voy, pero igual es molesto es con ella, así que ya que tengo la posibilidad, la fulmino. Por juego y convivencia, no me va”.

Lourdes y Selva se cruzaron en vivo: a la casa no le gusta la intensidad de Selva 🧐

👁 Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/11XMFRU7Xo — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 12, 2025

Del Moro le preguntó por qué la tildó de molesta, a lo que ella respondió: “Me pasa eso ahora, me molestan sus gritos y su intensidad, que yo también la tengo pero hay momentos y momentos, hoy también hubo comentarios inoportunoes que a mi no me gustan”. Según la rubia, la polémica frase era que “las mujeres son sizañeras”.

"A mi no me va, así que hago la combinación, en conjunto". ‘Cambiá la cara, cambia esto’, y si yo tengo la cara de orto, la voy a tener, si tengo ganas de llorar también", cerró Lourdes. Pero no todo terminó allí, porque Santiago le dio un deecho a réplica a Selva: “Si me quieren nominar que me nominen. que te voy a decir, Santiago. Como dicen, cuando el rio suena… para mi que tienen miedo, porque bueno, ven en mi como pa pa pa", sostuvo haciendo señas como de explosión.

“En definita quien decide es el público que es el surpremo”, prosiguió. y luego quiso aclarar su frase, aunque solo empeoró el concepto: “Lo repito y lo reafirmo. Cada mujer que se ponga la mano en el corazón, donde hay muchas mujeres, seamos honestas, hay quilombete, es así. Yo tengo sobrinos hijos varones y no es que sea machista. y mis amigas tienen hijas mujeres y las nenas siempre quilombete. Hay que ser honesto, siempre estoy del lado de las mujeres, pero…”.

“Aca no pasó”, la interrumpió Lourdes, advirtiendo que no habían tenido conflictos entre mujeres, a lo que Pérez cambió el tono y alzó aún más la voz: “Acá son todas santas, mi amor, las vamos a beatificar a todas, son divinas, para mi que tienen miedo. les hace así. Como dicen ladran sancho señal de que estamos cabalgando”.

Delfina se metió en la pelea y tras preguntar de qué tendrían miedo, Selva señaló: “Desde que entré en esta casa, Lourdes, Delfina y Martina me terminan demostrando lo que estoy diciendo, y ya está, es un juego somos piezas de este ajedrez que es 'Gran hermano'”.

"¿No me puede molestar? a vos te molestan mis cosas a mi me molesta sus caras de cul…”

En ese momento la conversación se puso áspera y se recriminaron: “Pero si están con cara de cul… estas tres siempre”, dijo la nueva, a lo que Ciccarone le preguntó qué le molestaba de eso y ella respondió sarcásticamente: “Y me molesta, ¿no me puede molestar? a vos te molestan mis cosas a mi me molesta sus caras de cul…”

Puede interesarte

Delfina volvió a intervenir porque no pudo terminar de hablar, y Selva la atacó: “Ah bueno, disculpá, no sabía que había que sacar número”. Por desgracia, la joven volvió a ser interrumpida, esta vez por Santiago, que quiso concluir con un refrán. ”Hay una frase que me encanta, que dice ‘quien te enfada te domina’".

“¡Ay, me parece que lo logré!”, cerró Selva, dejando a Lourdes, Delfina y Martina con un enojo muy visible en sus rostros.

El reality fue el gran éxito de la televisión argentina en su edición 2024 y tiene gran repercusión en otros canales, como con su cuenta oficial de "Gran Hermano 2024" en YouTube. También los fans están atentos a las publicaciones en la cuenta de Instagram de "GH", donde dentro de poco comenzarán a mostrar las novedades del casting para la nueva edición.