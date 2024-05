La madre de la joven se cruzó con Santiago del Moro en El Debate por las fuertes declaraciones que tuvo sobre su yerno. Manuel Ibero

Corrió mucha agua bajo el puente entre Aixa Abasto, la madre de Zoe Bogach, y Manuel Ibero, el novio de la joven. quienes mantuvieron fuertes declaraciones cruzadas mientras la participante permanecía dentro de la casa de Gran Hermano 2023. Incluso él amenazó con llevarla a la Justicia. Luego de la eliminación de la participante, que le tocó abandonar el reality junto a su mamá, que fue a acompañarla en el ingreso de los seres queridos de los jugadores, todos coincidieron en El Debate. El clima no podía ser más tenso y afloraron los cortocircuitos.

El muchacho, quien fue a recibir a su pareja a la tribuna en la gala del domingo, había señalado que iba a iniciarle acciones legales a su suegra luego de que se difundieron unos audios donde la mujer lanzaba graves acusaciones contra él y, por supuesto, se mostraba en contra de la relación que mantenía con su hija. “Antes de entrar a la casa estaba todo bien y ahora no entiendo. No sé qué pasó, pero lo hablaremos fuera de cámara”, comentó la concursante, desconcertada por las consultas de los panelistas.

“¿Cuál es el problema con él Aixa?”, indagó Santiago del Moro, intentando saber sobre el conflicto que ocurría entre el muchacho y su suegra. Molesta, la mujer lo cruzó al conductor. “Dejame terminar, por favor. Santi. Disculpame. Esto es algo que pedí que no lo mencionen. Lo pedí expresamente para cuidar su cabecita porque ella no sabe nada”, señaló ella. “¿Es un tema de los fandom y las redes?”, siguió el animador. “Es un tema largo y complejo y no me parece que hay que tocarlo frente a Zoe”, señaló Aixa.

“Es un reality show y Zoe se pasó 5 meses pidiendo por él. No tiene nada malo. Son cuestiones personales que la pueden tener y dirimir”, soltó Del Moro. Fue en ese momento en el que Aixa dio sus motivos por los que no llevó las fotos del novio de su hija cuando entró a la casa.

La mujer aseguró que desde la producción nunca le pidieron que lleva una foto de la pareja de su hija y solo le pidieron de cuando era chica. “El tema es que, pobre. Ella lo recibe sin saber nada y lo toma mal, porque claro, los otros chicos recibieron fotos de familia, mandaron de sus parejas, de su marido o de su mujer, como en el caso de Darío. No hay ningún misterio de nada, no hay ninguna mala intención ni nada”, señaló.

Unos minutos después, Aixa rompió en llanto. “No era mi intención emocionarme”, afirmó, superada, momento en el que Zoe contó qué le ocurría. “Mi mamá tiene ese miedo conmigo. Me cuida mucho. Ella está orgullosa de eso. Después vamos a hablar, pero también hay que entender que yo ya crecí. Ya puedo aprender sola de mis errores”, aseguró.

En ese momento Manuel buscó acercarse a la mamá de su novio. “Yo quiero destacar que Zoe, además de tener una gran mamá que la protege mucho y me hace acordar a mi mamá en ese sentido, tiene un gran padre. Yo no lo veía tanto cuando ella estaba afuera y ahora lo pude conocer más”, afirmó.