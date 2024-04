Gran Hermano: fuerte cruce en vivo y ante Santiago del Moro entre Furia y Virginia

La casa de Gran Hermano 2023 está que arde, y en la previa a la decisión de los líderes sobre a quién salvar, Furia y Virginia protagonizaron un fuerte cruce en vivo y delante del conductor, Santiago del Moro.

Sigue la pelea entre Virginia y Juliana: “No se puede hablar acá” 👊🏼



➡️Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví el reality gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/LZTifJqcxm — Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 5, 2024

Si bien la cosa viene mal entre Juliana y varias de las chicas de la casa, el problema esta vez estalló por un consejo de Del Moro sobre la administración del presupuesto para la compra de alimentos y cigarrillos.

"Yo no entré acá fumando, fui de las primeras en pedir fruta, hicimos una misión con Licha para conseguirlo, entraron cinco fumadores y acá salen 7 mil pesos los puchos, no dos pesos", expresó Furia, que no dejó de interrumpir a Virginia cada vez que intentaba brindar su opinión contraria del asunto.

Entre chicanas y visiblemente molesta, Virginia explicó que "no hay buena comunicación" entre los participantes, y sentenció: "Nosotros pedimos que se baje un poco el gasto en cigarrillos y no fuimos escuchados".