Después de que el desafío se extendiera por más de dos días, la participante eligió la llave correcta y estalló de alegría al escuchar el ruido del motor.

Gran Hermano (Telefe) elevó las apuestas en esta edición ofreciéndole a los concursantes la oportunidad de ganar un 0KM y un año de nafta gratis. Ocho de los diez participantes fueron sacando más de 200 llaves hasta que uno de ellos dio con la que arrancaba el auto.

Finalmente, este miércoles, Zoe Bogach eligió la llave número 64 que arrancó el motor. Tras imponerse en el desafío, la chica de Recoleta quedó sorprendida.

Puede interesarte

“¡No me lo esperaba!”, exclamó la concursante que se ganó el cariño de los televidentes. Además, contó que pensó que su llave no era la ganadora porque no tenía el logo de GH.