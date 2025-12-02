Dos adolescentes de 17 años fueron aprehendidos en la tarde de este lunes en Granadero Baigorria en un operativo del Comando Radioeléctrico en El Trébol entre Pasaje 2 y Francisco López. Los agentes secuestraron 587 bochitas de cocaína y un revólver calibre 32 largo.

Según explicó el jefe del Comando Radioeléctrico de Granadero Baigorria, Sergio Montenegro, en diálogo con De 12 a 14 (El Tres), todo comenzó con un llamado al 911 en el que se describía a un vendedor de droga del barrio Camino Muerto. Cuando llegaron los uniformados, el sospechoso se metió en el patio delantero de una casa, lugar al que entraron los policías.

En el inmueble fueron arrestados los dos menores. Uno de ellos llevaba una bandolera, donde se incautaron 105 envoltorios de cocaína. Y tenía un revólver oculto entre sus prendas. En tanto, en un balde que estaba en ese domicilio se encontró el resto de la droga y cartuchos calibre 32.

Puede interesarte

“Fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores y luego trasladados a la comisaría 16ª. El material secuestrado fue trasladado a la Policía de Investigaciones para hacer la prueba con reactivos y para ver la pureza”, concluyó Montenegro.