Granadero Baigorria: lo balearon, fue dado de alta y quedó detenido con 400 bochitas de cocaína
El hombre había ingresado herido de arma de fuego a un hospital de la región y, tras recibir el alta médica, fue aprehendido por la Policía con una importante cantidad de droga.
Un joven de 21 años fue baleado en la tarde de este martes en Pasaje 2 al 1500 de Granadero Baigorria, en inmediaciones de una canchita de fútbol. Sufrió una herida de arma de fuego en la espalda y otra en el rostro.
Después de haber sido dado de alta fue detenido junto a su novia de 18 años porque tenían 400 bochitas de cocaína en una mochila que intentaron descartar en una obra que estaba a pocos metros del lugar del ataque.
Juan Jaime T. fue hallado por el Comando Radioeléctrico de Baigorria en David Correa entre Pasaje 1 y Cirilo Correa. Tenía un tiro en la espalda y otro en la zona del pómulo izquierdo, motivo por el que lo trasladaron al hospital Eva Perón, donde recibió asistencia médica.
Según testimonios recolectados por la Policía, al momento del procedimiento la novia de la víctima arrojó una mochila a una casa en construcción. Por ese motivo, los agentes hicieron una inspección e incautaron la droga.
Juan T., al ser dado de alta, fue trasladado junto a su pareja Daiana Evelin G. hasta la comisaría 24ª, donde quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación.