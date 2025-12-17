Un joven de 21 años fue baleado en la tarde de este martes en Pasaje 2 al 1500 de Granadero Baigorria, en inmediaciones de una canchita de fútbol. Sufrió una herida de arma de fuego en la espalda y otra en el rostro.

Después de haber sido dado de alta fue detenido junto a su novia de 18 años porque tenían 400 bochitas de cocaína en una mochila que intentaron descartar en una obra que estaba a pocos metros del lugar del ataque.

Juan Jaime T. fue hallado por el Comando Radioeléctrico de Baigorria en David Correa entre Pasaje 1 y Cirilo Correa. Tenía un tiro en la espalda y otro en la zona del pómulo izquierdo, motivo por el que lo trasladaron al hospital Eva Perón, donde recibió asistencia médica.

La droga que halló la Policía después del ataque a tiros

Según testimonios recolectados por la Policía, al momento del procedimiento la novia de la víctima arrojó una mochila a una casa en construcción. Por ese motivo, los agentes hicieron una inspección e incautaron la droga.

Juan T., al ser dado de alta, fue trasladado junto a su pareja Daiana Evelin G. hasta la comisaría 24ª, donde quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación.