Una grave denuncia se realizó luego de que alumnos hayan prendido bengalas dentro de un aula en una escuela de la provincia de Catamarca. En las imágenes viralizadas se observa a los jóvenes apuntándose con el fuego artificial.

Medios locales comentaron que el hecho se produjo dentro de un aula de la Escuela Secundaria N°8 Gobernador José Cubas, ubicada en la localidad de San Isidro, en el departamento Valle Viejo.

El video fue publicado en redes sociales y rápidamente se viralizó, lo que generó enojo entre los usuarios ante la peligrosidad del accionar y que haya ocurrido dentro de la institución educativa.

🚨 GUERRA DE BENGALAS EN EL AULA

- Alumnos de cuarto año de la Escuela Secundaria N°8 “Gobernador José Cubas” se filmaron tirando pirotecnia adentro del colegio

📍 Catamarca pic.twitter.com/hiMmrLnWOz — Vía Szeta (@mauroszeta) March 16, 2026

Las imágenes muestra a seis jóvenes que, entre los bancos, comienzan a apuntarse con los fuegos artificiales lo que pudo, no solo provocar un incendio, si no que alguno salga herido.

Hasta el momento no trascendió si las autoridades educativas aplicaron alguna sanción disciplinaria o medidas adoptadas contra los alumnos.