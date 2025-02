El conflicto entre Yanina Latorre y la China Suárez sumó un nuevo capítulo con un fuerte cruce en redes sociales. La panelista no dudó en lanzar duras acusaciones contra la actriz, asegurando que "disfruta con el dolor de otras mujeres".

A través de varias publicaciones en Instagram, Latorre respondió al descargo que hicieron Suárez y Mauro Icardi tras los rumores de conflicto. “A vos, Chinita, nipona, oriental... o como quieras que te llame, pedazo de atrevida”, disparó con ironía.

La angelita también desmintió que intente evitar un juicio con la actriz y la desafió: “¿Querés juicio? Dale. ¿Cuál es mi delito? ¿Pensar mal de vos? ¿Decir que me parecés una irresponsable que no respeta ni a sus amigas?”. Además, la acusó de no ser empática y mencionó a varias mujeres que habrían sido afectadas por sus acciones, como Pampita Ardohain, Wanda Nara, Eugenia Tobal y Brenda Gandini.

En su descargo, Latorre también cuestionó la carrera artística de Suárez, señalando que mientras otros exintegrantes de Casi Ángeles, como Lali Espósito y Peter Lanzani, triunfaron profesionalmente, ella "siempre es noticia por sus relaciones con hombres casados".

Puede interesarte

Por otro lado, la panelista se defendió de los dichos de la actriz sobre la infidelidad de su esposo, Diego Latorre. “Claro que lloré y sufrí, pero gracias a Dios no soy como ella. Cuido a mis hijos y los respeto”, sentenció.

Finalmente, Latorre dejó en claro que no teme un posible juicio porque, según afirmó, cuenta con pruebas, chats, fotos y videos. “No me interesás, solo me servís para hacer una novelita berreta veraniega”, concluyó con dureza.