Invitado a Luzu TV, a Guido Suller le propusieron un juego en el que tenía que recrear una pelea en vivo con uno de los integrantes del programa y no se puede negar que le salió muy bien.

Lo armaron como una especie de homenaje improvisado a lo que fueron las famosas peleas en el programa de Mauro Viale, quien hizo de los escándalos televisivos un lenguaje propio en la televisión de los años noventa.

El mediático de 62 años estaba contando que las peleas en el viejo programa Zap Tv, conducido por Marcelo Polino, eran consensuadas: "Yo hacía pareja con Jacobo Winograd, había códigos, entonces él me decía que de 'chicito' sí podía hablar, pero de lo que no podía hablar era de la hija". Es así que al también actor le propusieron fingir una pelea al aire con uno de los conductores.

Sin más, Guido comenzó: "Estoy harto de que quieras robar cámara, te creés el centro del mundo y no sos nadie". Novato en el tema, Elizalde le contestó: "Estás viniendo vos a mi programa y estás haciendo un kilombo en el medio". Inmediatamente Guido arremetió: "Quién sos nene, quién te conoce, preguntenle a la gente quién te conoce".

La falsa pelea escaló sólo un poco más, en donde Guido Suller lo remató: "No existís, tenés que tomar mucha sopa para poder pelearte conmigo". A lo que realmente Nacho Elizalde no supo cómo responder. "Te amo Guido, no puedo pelearme con vos", expresó el también creador de la fiesta Polenta. El video cortado se volvió viral en las redes.

Horas después, el conductor compartió en su Instagram una foto de ambos abrazados, para aclarar un poco la falsa pelea.