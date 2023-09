Guillermo Franchella tiene 61 años. Nació en Casilda el 3 de mayo de 1962. Fue decano de la facultad de odontología de Rosario y secretario de posgrado, entre 1998 y 2015. El candidato de Unidos para Cambiar Santa Fe fue electo intendente de la ciudad de Casilda, cabecera del departamento Caseros, con el 47,01% de los votos.

“A finales de mayo decidí involucrarme en la política y de a poquito fuimos diseñando una metodología de campaña. Siempre estuve muy tranquilo. Hicimos un gran trabajo en las PASO y ahora seguimos trabajando de la misma manera”, expresó Guillermo Franchella, intendente electo de Casilda, en diálogo con este medio.

Consultado sobre su aspiración a llegar al Ejecutivo local, Franchella deslizó: “Tal vez se me pasó alguna vez por la cabeza, pero después lo deseché; parece que ahora era el momento”.

“Quiero agradecer a todos los que fueron a votar, se trata de reivindicar a la democracia y ayudar a que haya alternancia. Fue una campaña de caballeros y eso es lo más importante. Hay que trabajar con pasión y vocación. La Municipalidad no es del intendente ni de su staff, es de toda la ciudad”, señaló el próximo mandatario de la localidad cabecera del departamento Caseros.

Salud económica del municipio

Respecto de la administración tomará, Guillermo Francella agregó: “Me preocupa el estado actual de las finanzas del municipio. Vamos a tratar de optimizar el presupuesto. Necesitamos darle un buen servicio a toda la comunidad”.

“Soy muy respetuoso de las investiduras políticas y de la gente que ha votado al senador Eduardo Rosconi, quien ha sido reelecto. Tenemos la provincia que nos va a acompañar junto a Maximiliano Pullaro, haremos todo lo posible para trabajar mancomunadamente”.

Su nombre viral

En referencia a su relación con el reconocido actor argentino, que porta su mismo nombre, el Franchella de Casilda contó: “Mi nena me trajo un streaming donde el periodista Diego Leuco y la hija del actor Guiilermo Francella, estaban haciendo un streaming para el programa de LUZU TV, donde se reían de esta situación. Yo soy el tercer Guillermo en la familia, mi padre se llamaba igual, mi bisabuelo también, y un primo que vive en La Plata. Es un nombre ancestral: uno no tiene la culpa de esas cosas, es como un pequeño karma. Pude pelear las elecciones, pero no voy a pelear con ese monstruo por el apellido”, dijo entre risas.

El intendente electo logró cosechar 9.307 votos, llegando al 47,01%. Por su parte, Golosetti (Juntos Avancemos) obtuvo 5.950 sufragios, un total del 30,05%. De este modo, Franchella se impuso al candidato oficialista con amplia holgura.