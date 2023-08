La letrada Ileana Lombardo rompió el silencio en Intrusos después de que Fernando Burlando presentara una denuncia penal contra el esteticista.

La muerte de Mariano Caprarola puso a Aníbal Lotocki está en el centro de la polémica una vez más, y la abogada del esteticista rompió el silencio luego de que Fernando Burlando presentara una denuncia penal.

“Nosotros no sabemos qué le pasó a Mariano. Como creo que tampoco lo saben ustedes”, arrancó la letrada Ileana Lombardo.

Entonces, detalló en diálogo con Guido Záffora para Intrusos: “No hay un parte médico oficial. No conocemos los antecedentes médicos. Sabemos lo que se dice en la televisión nada más”.

“Esto no está judicializado, Mariano no hizo una causa penal o algún juicio civil. No puedo hablar ni opinar de lo que no sé”, cerró la abogada de Aníbal Lotocki en un audio.

La abogada de Aníbal Lotocki se desentendió de las causas en la muerte de Mariano Caprarola.

El enigma en torno a la muerte de Mariano Caprarola provocó inquietud y numerosas especulaciones. La abogada de Aníbal Lotocki reiteró que no puede abordar lo que no está respaldado por información concreta y subrayó la falta de datos disponibles en el ámbito judicial, aunque todos los dedos lo señalan como el máximo responsable.

FLOR DE LA VE SE ENFURECIÓ CON LA ABOGADA DE ANÍBAL LOTOCKI

“A mí me da vergüenza lo que está haciendo esta mujer”, explotó Flor de la Ve luego de escuchar el descargo de la abogada de Aníbal Lotocki.

Enfurecida, la conductora repudió: “La verdad es que me parece descarada que diga una cosa así”.

Por eso, Flor de la Ve protestó contra Aníbal Lotocki: “No lo puedo creer. Ellos dicen que Mariano Caprarola no hizo denuncia”.