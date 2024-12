Un trágico descubrimiento alteró en las últimas horas al entorno de la ex estrella del rugby inglés Tom Voyce, desaparecido tras haber intentado cruzar un río en medio de un temporal en la ciudad de Northumberland, al norte de Inglaterra.

La policía halló un cadáver durante los trabajos de rastreo en el río Aln, lo que ha generado una gran preocupación en la familia y amigos del ex jugador.

Según informó la policía de Northumbria, el cadáver encontrado aún no ha sido identificado oficialmente, pero se cree que podría ser el de Tom Voyce, de 43 años. La búsqueda del ex rugbier había comenzado el pasado domingo, después de que no regresara de una salida con amigos el sábado.

La policía recuperó el vehículo de Voyce inicialmente, pero continuó la búsqueda del ex jugador, temiendo que hubiera sido arrastrado por el agua. La búsqueda involucró a equipos especializados de la Sección Marina de la Policía de Northumbria, el Servicio Nacional de Policía Aérea y voluntarios de North of Tyne Mountain Rescue.

La desaparición de Tom Voyce ha causado conmoción en el mundo del rugby y ha generado una gran solidaridad en las redes sociales. El ex jugador de Inglaterra jugó para los equipos Bath, London Wasps y Gloucester, y se retiró en 2013.