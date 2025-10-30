El equipo fiscal transitorio de violencias altamente lesivas investiga la muerte de un anciano de 70 años, que fue hallado sin vida el lunes por familiares, en una vivienda ubicada en la zona oeste de Rosario. En un primer momento se pensó que el deceso se había producido durante un accidente doméstico, pero exámenes médicos determinaron que el cuerpo presentaba lesiones en la zona del cráneo que podrían haber sido producidas en el marco de un ataque.

Fuentes judiciales señalaron a este diario que el hallazgo se produjo en una casa ubicada en inmediaciones de Bemporat al 7000, de barrio Franchetti. Una familiar del hombre, identificado como Carlos Osmar Zwetzig fue hasta su casa porque no respondía a llamados telefónicos y lo encontró sin vida.

Ante esto, dio aviso al sistema 911 y en base a las primeras pericias, se dio aviso a la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos de la Fiscalía Regional 2ª. Pero luego de distintos exámenes médicos realizados en el lugar del hallazgo del cuerpo, se determinó que presentaba lesiones en la zona del cráneo, que podrían ser compatibles con el ataque de otra persona, por lo que se dio intervención al fiscal Luis Schiappa Pietra, de turno en el equipo fiscal transitorio de violencias altamente lesivas.

El fiscal dispuso el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometido a autopsia y determinar la causa de muerte; y que personal del gabinete criminalístico y de la división homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) realice un relevamiento de la vivienda de la víctima, pericias fotográficas, levantamiento de rastros y toma de testimonios a vecinos de la zona.