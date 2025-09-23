La víctima fue encontrada en su casa de la localidad de Alcira Gigena. La vivienda se encontraba revuelta

Este lunes por la tarde las autoridades policiales de la localidad cordobesa de Alcira Gigena encontró el cuerpo sin vida de un hombre de 68 años en una vivienda situada en la calle Héroes Anónimos al 800. La víctima tenía una herida en la cabeza similar a un disparo, aunque los investigadores buscan determinar si se utilizó un arma de fuego.

El cadáver fue encontrado poco después del mediodía, cuando los familiares del hombre, preocupados por no lograr contactarlo, acudieron a su domicilio y encontraron la trágica escena. La vivienda estaba revuelta, lo que abrió la posibilidad de que se haya tratado de un robo, aunque los investigadores aún no descartan ninguna hipótesis.

Frente a esto, los familiares dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV, el fiscal de turno de Río Cuarto, Daniel Pedro Miralles, instruyó una serie de pericias y dispuso el resguardo inmediato de la propiedad.

Si bien la Policía descartó la utilización de un arma de fuego, pese a la herida letal en la cabeza, la autopsia será clave para determinar la naturaleza de la herida, así como posibles elementos externos o mecanismos utilizados.