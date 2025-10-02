La policía de La Plata informó que este jueves fue hallado sin vida en el río de Berisso el hombre de nacionalidad colombiana que era buscado desde el pasado martes.

Según fuentes policiales que informaron a Noticias Argentinas, el cuerpo se halló cerca de la orilla de la Playa Municipal (721 y Monte).

Ante esta situación, Defensa Civil, Prefectura, DDI, Policía y Bomberos trabajaron en el operativo de búsqueda y pasadas las 7.30 se comunicó el hallazgo del cuerpo sin vida.

Finalmente, la Fiscalía 15 de La Plata a cargo de Cecilia Corfield trabaja en el caso y trascendió que el fallecido tiene 27 años y sus siglas son C.J.Y.

Por último, se espera la realización de la autopsia para las próximas horas y el caso por averiguación de paradero pasó a ser calificado como “averiguación de causales de muerte”.