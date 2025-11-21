Las autoridades analizan restos encontrados en la costa mientras los familiares esperan respuestas sobre el paradero de la pareja.

La búsqueda de Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, continúa a más de un mes de su desaparición mientras viajaban desde Comodoro Rivadavia hacia Camarones.

Este jueves, autoridades informaron que un cuerpo encontrado en las costas de Santa Cruz está siendo sometido a estudios para determinar si podría corresponder a alguno de los dos jubilados, mientras el operativo sigue activo en zonas costeras y de difícil acceso.

A pesar de que los protocolos oficiales establecen un máximo de quince días para rastrillajes formales, el Ministerio de Seguridad de Chubut decidió mantener el operativo. Equipos con cuatriciclos, vehículos 4×4 y drones recorren la franja costera y sectores de difícil acceso, apoyados por agentes de Fauna, investigadores del CONICET y personal de distintas instituciones.

El ministro Héctor Iturrioz afirmó que ninguna hipótesis se descarta, aunque reconoció la falta de indicios concretos. “Mi tesitura es que se los tragó el mar”, sostuvo, reflejando la hipótesis que considera más probable ante la ausencia de rastros.

Investigación judicial y seguimiento familiar

El fiscal Cristian Olazábal conduce la investigación, mientras que el Ministerio de Seguridad implementa cada medida solicitada. La familia de la pareja, desaparecida desde el 11 de octubre, continúa recibiendo acompañamiento y exige respuestas ante la incertidumbre.

Cada hallazgo costero, como el cuerpo encontrado en Santa Cruz, es analizado de inmediato y la coordinación entre provincias se mantiene constante para intentar esclarecer el caso. La comunidad sigue en tensión, a la espera de confirmaciones sobre la identidad de los restos y el desenlace de la investigación.