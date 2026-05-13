Un avión fue secuestrado este martes por la tarde en una zona rural de Villa Eloísa, en Santa Fe, con aproximadamente 400 kilos de cocaína. Gendarmería Nacional persiguió a dos camionetas que aguardaban la droga y se dieron a la fuga. Los dos vehículos fueron encontrados incendiados en jurisdicción de Bustinza. Hay otro vehículo que se dio a la fuga, con impactos de bala en la carrocería como consecuencia del enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Dos personas de nacionalidad boliviana, que se creen que estaban en la aeronave, quedaron detenidas.

Según pudo saber Rosario3, personal de Gendarmería siguieron el descenso del avión en esa zona rural vecina a la localidad santafesina de Villa Eloísa (a unos 100 kilómetros al oeste de Rosario) y se acercaron tras el aterrizaje entre los pastizales, ya que se presumía que se trataba de un vuelo irregular.

Cuando el avión tocó tierra y los vehículos que estaban esperando fueron al punto de encuentro, los gendarmes salieron de sus puestos y dieron la voz de alto. Un gendarme que intentó detener la huida de una de las camionetas, fue atropellado en inmediaciones de la ruta 178. Fue derivado al hospital San José de Cañada de Gómez y su estado era reservado.

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La aeronave quedó en medio del campo y a su alrededor quedaron bolsas que, según fuentes consultadas por Rosario3, a simple vista contenían una sustancia blanca. Tras realizar las pericias correspondientes, se constató que se trataba de entre 300 y 400 kilos de cocaína.

Los vehículos que fueron secuestrados son dos chatas Fiat Strada, que fueron encontradas prendidas fuego en la zona del operativo. Fuentes policiales hablan de un tercer vehículo, un auto VW Gol Trend, que se habría dado a la fuga con impactos de bala en uno de sus costados.

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Las mismas fuentes advierten que los ocupantes de ese auto podrían estar heridos, por lo tanto se dio aviso a los centros de salud de la región ante posibles ingresos para su atención.

Además de Villa Eloísa, se montó un amplio operativo en toda la región llegando también a Armstrong, Tortugas, Bustinza y Cruz Alta.