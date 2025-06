En un ida y vuelta con los haters, la cantante Mariana “Lali” Espósito respondió a quienes señalaban sus supuestas cirugías estéticas y dio cátedra a los que juzgan las decisiones sobre los cuerpos ajenos.

En principio, un usuario apuntó: “La amo, pero no le entra una jeringa más de botox en la frente, esa de hacerse la desentendida ya no da, queda mejor asumir lo que una tiene hecho y listo”.

Ante esto, la artista no se quedó callada y contestó: "No me hago nada en la cara. Todas cosas no invasivas y me cuido bastante la piel con cosas que están bárbaras. Y cada quién es libre de hacerse lo que quiera, así como yo decido no ponerme cosas ni cambiarme mis facciones”.

En el mismo comentario, la intérprete continuó: “No es una crítica a quienes lo hacen. Para nada. Es una crítica a quienes consideran que existe un tipo de belleza que hay que copiar. Y es una opinión sobre las presiones que hay sobre nosotras con respecto a crecer".

Más tarde, otro cibernauta apuntó: "Tiene varias jeringas por toda la cara y ni hablar de la boca”. La respuesta de Lali jugó con lo irónico y contraatacó con gracia: "Esta la tengo de nacimiento bebé" con un emoticón de labios rojos”.

Puede interesarte

El último en recibir palabras contundentes fue quien señaló: “Después de todas las cirugías para quedar linda es más fácil decir que acepta tal y como es”. A lo que la intérprete concluyó: "Pues ninguna. A esto me refiero. Piensan y afirman que necesitamos operarnos para estar como nos gusta. Pues no. En fin".